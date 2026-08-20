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Rescatan a 241 migrantes en tres pateras cerca de Lanzarote

Salvamento Marítimo trasladó la pasada madrugada a los rescatados hasta el Puerto de Arrecife

Rescate de 241 migrantes de tres pateras cerca de Lanzarote (20/08/2026)

Rescate de 241 migrantes de tres pateras cerca de Lanzarote (20/08/2026)

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Rescate de 241 migrantes de tres pateras cerca de Lanzarote (20/08/2026) / Adriel Perdomo/Efe

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Europa Press

Arrecife

Tres pateras con 241 migrantes en total han sido rescatadas en las últimas horas cerca de Lanzarote, según han confirmado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo.

La última en llegar a Arrecife, capital de la isla, fue a las 4.00 horas cuando 105 migrantes varones, de origen subsahariano y magrebí, fueron interceptados por el buque Guardamar Urania.

Rescate de 241 migrantes de tres pateras cerca de Lanzarote (20/08/2026)

Rescate de 241 migrantes de tres pateras cerca de Lanzarote (20/08/2026) / Adriel Perdomo / EFE

Durante la madrugada, la Salvamar Acrux localizó otra embarcación con 91 personas --79 hombres, diez mujeres y dos menores-- que arribó a Arrecife sobre las 1.00 horas.

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Además se rescató en la capital de Lanzarote a una tercera patera con 45 personas migrantes, interceptada también en esta ocasión por la Salvamar Acrux.

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