Rescatan a 241 migrantes en tres pateras cerca de Lanzarote
Salvamento Marítimo trasladó la pasada madrugada a los rescatados hasta el Puerto de Arrecife
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Arrecife
Tres pateras con 241 migrantes en total han sido rescatadas en las últimas horas cerca de Lanzarote, según han confirmado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo.
La última en llegar a Arrecife, capital de la isla, fue a las 4.00 horas cuando 105 migrantes varones, de origen subsahariano y magrebí, fueron interceptados por el buque Guardamar Urania.
Durante la madrugada, la Salvamar Acrux localizó otra embarcación con 91 personas --79 hombres, diez mujeres y dos menores-- que arribó a Arrecife sobre las 1.00 horas.
Además se rescató en la capital de Lanzarote a una tercera patera con 45 personas migrantes, interceptada también en esta ocasión por la Salvamar Acrux.
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