El virus del Nilo Occidental, detectado por primera vez en Canarias: cómo se contagia y qué riesgo existe para las personas

La detección por primera vez en Canarias del virus de la fiebre del Nilo Occidental abre una gran pregunta: ¿Podemos llegar a infectarnos en Canarias? La respuesta es que sí existe esa posibilidad si un mosquito infectado transmite el virus mediante su picadura, aunque hasta el momento no se ha diagnosticado ningún caso humano en Canarias.

El Gobierno de Canarias confirmó este jueves tres positivos en équidos alojados en una misma instalación del sur de Gran Canaria. La Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) del Ministerio de Agricultura sitúa el foco en San Bartolomé de Tirajana, con fecha de confirmación del 18 de agosto.

Programa de vigilancia de la fiebre del Nilo Occidental. / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El hallazgo ha llevado a la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud a reforzar la vigilancia epidemiológica y entomológica, así como la vigilancia clínica en la Zona Básica de Salud de Maspalomas, especialmente ante pacientes que presenten síntomas compatibles y hayan residido o permanecido en la zona afectada.

Los humanos como huéspedes finales del virus del Nilo

La clave está en el mosquito. El virus del Nilo Occidental se transmite principalmente mediante la picadura de mosquitos infectados del género Culex, presentes también en España. Las aves son el principal reservorio del virus y permiten mantener el ciclo de transmisión entre aves y mosquitos.

Los seres humanos y los caballos, en cambio, son considerados hospedadores finales o accidentales. Esto significa que un caballo infectado no contagia directamente a una persona, ni una persona infectada transmite normalmente la enfermedad a otra mediante el contacto cotidiano.

Gráfica del ciclo de transmisión de la fiebre del Nilo Occidental / Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Por tanto, la existencia de tres caballos positivos en Gran Canaria no implica que las personas que hayan estado en contacto con ellos estén contagiadas. Para que se produzca una infección humana por la vía habitual es necesario que un mosquito portador del virus pique a una persona.

Sanidad recoge únicamente vías excepcionales de transmisión entre personas, consideradas muy poco frecuentes, como determinadas transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos, transmisión transplacentaria o exposiciones accidentales en laboratorio.

¿Hay casos de fiebre del Nilo en personas en Canarias?

Hasta hoy 20 de agosto, no se ha diagnosticado ningún caso humano de fiebre del Nilo Occidental en Canarias, según ha informado oficialmente el Gobierno autonómico. Precisamente la detección en caballos funciona como una señal de alerta precoz que permite intensificar la vigilancia antes de que aparezcan posibles infecciones en humanos.

El Ministerio de Sanidad mantiene el seguimiento de la temporada 2026 y su última actualización disponible incorpora datos hasta el 13 de agosto. En ese balance se contabilizan 42 casos humanos confirmados en España, 38 en la provincia de Sevilla y cuatro en Badajoz.

La aparición de los positivos en Gran Canaria, por tanto, no confirma que exista transmisión del virus a personas en las islas, pero sí justifica la vigilancia reforzada activada en el sur de Gran Canaria.

¿Qué síntomas provoca el virus del Nilo Occidental?

La mayoría de las personas que se infectan ni siquiera llegan a saberlo. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 80% de las infecciones son asintomáticas.

Aproximadamente un 20% puede desarrollar la denominada fiebre del Nilo Occidental, con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares, náuseas, vómitos y, en algunos casos, erupciones cutáneas.

Las complicaciones neurológicas graves son mucho menos frecuentes: afectan a menos del 1% de los infectados y pueden producir meningitis, encefalitis, desorientación, temblores, convulsiones o debilidad muscular. Las personas de mayor edad y aquellas con el sistema inmunitario debilitado presentan un riesgo superior de sufrir formas graves.

Cómo protegerse de las picaduras de mosquitos

No existe actualmente una vacuna de uso humano frente al virus del Nilo Occidental, por lo que la principal prevención consiste en reducir las picaduras. El Ministerio de Sanidad aconseja utilizar repelentes autorizados, ropa que cubra brazos y piernas y mosquiteras, además de extremar las precauciones durante las horas de mayor actividad de los mosquitos, especialmente al amanecer y al atardecer.

También recomienda evitar acumulaciones de agua en macetas, recipientes, canaletas u otros puntos que puedan favorecer la reproducción de los mosquitos.

En Gran Canaria, Salud Pública mantiene mientras tanto la vigilancia reforzada en colaboración con la Dirección General de Ganadería y el Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna para detectar de forma precoz cualquier posible cambio en la situación epidemiológica.