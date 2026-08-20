El virus del Nilo Occidental llega por primera vez a Canarias

El virus de la fiebre del Nilo Occidental (FNO) ha sido detectado por primera vez en Canarias en tres équidos en la provincia de Las Palmas, todos ellos alojados en un mismo centro hípico situado en el sur de la isla de Gran Canaria. Así lo confirma el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Los tres casos fueron identificados a través de vigilancia pasiva, después de que el veterinario clínico comunicara a los servicios veterinarios oficiales de la comunidad la presencia de síntomas neurológicos en los animales. Además el Ministerio señala que existen otras sospechas clínicas que están siendo investigadas.

Provincias españolas donde se ha detectado el virus

La confirmación de estos tres focos incorpora a Canarias al listado de regiones en las que se ha detectado la enfermedad durante la temporada de riesgo de 2026. Hasta ahora, el virus también ha sido identificado en Andalucía, Cataluña y Extremadura, tanto en aves silvestres como en équidos.

En Andalucía se han confirmado dos nuevos casos en équidos, en la provincia de Sevilla, y cinco en aves silvestres de Huelva, Sevilla y Cádiz. En Extremadura, en cambio, se ha detectado un foco en un équido de la provincia de Badajoz. Los primeros brotes de la temporada habían sido comunicados en julio en aves silvestres de Andalucía y Cataluña.

¿Qué es la fiebre del Nilo Occidental?

La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad vírica transmitida por la picadura de mosquitos del género Culex. Las aves constituyen, junto con los mosquitos, el principal reservorio del virus, que también puede afectar a équidos y personas. La infección suele ser asintomática en caballos y seres humanos, aunque un pequeño porcentaje puede desarrollar una forma grave con encefalomielitis y síntomas neurológicos.

El MAPA recuerda que los équidos y las personas son fondos de saco epidemiológicos, por lo que no transmiten la infección ni actúan como reservorios del virus. La vigilancia de la enfermedad en animales, que incluye la recogida de muestras de équidos, aves y mosquitos, funciona además como sistema de alerta precoz para las autoridades sanitarias ante la posible aparición de casos en humanos.

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, hasta el pasado 13 de agosto, en España se habían confirmado 42 contagios de la enfermedad en humanos a lo largo de este año: 38 en Andalucía y cuatro en Extremadura. El documento también señala que un caso de la provincia de Alicante, que había sido clasificado inicialmente como confirmado, fue finalmente descartado al determinarse que se trataba de un falso positivo.

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