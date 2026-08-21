La Aemet pronostica un viernes con nubes, vientos moderados y temperaturas sin grandes cambios en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este viernes en Canarias intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en las medianías de las islas de mayor relieve y viento moderado de norte a nordeste.

En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día y últimas horas, abriéndose amplios claros durante la tarde, mientras que en el norte de las islas de mayor relieve, se prevé un predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales, abriendo algún claro durante la tarde.

En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales en zonas de interior de La Palma y Tenerife.

El viento vendrá acompañado de intervalos fuertes en el interior de Lanzarote y sur de Jandía en Fuerteventura, así como en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, donde hay probabilidad de rachas localmente muy fuertes.

En el mar, viento del noreste de fuerza 4 o 5, arreciando localmente a 6, marejada aumentando a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, que será del sur en las aguas costeras de El Hierro, Tenerife y La Gomera, informa Efe.

Estas son las predicciones por islas para este viernes:

LANZAROTE

Intervalos nubosos durante la primera mitad del día y últimas horas, con cielos poco nubosos durante la tarde. No se descartan lluvias débiles y aisladas hasta mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Podrían superarse localmente los 30 °C en el sureste de la isla. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 23 30

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos durante la primera mitad del día y últimas horas, con cielos poco nubosos durante la tarde. Baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas hasta mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Podían superarse los 30 °C localmente en zonas del interior y sur. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en la vertiente sur de Jandía por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 23 28

GRAN CANARIA

En el norte, cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos en las máximas en medianías y cumbres. Podrían superarse los 32 °C en las vertientes sur y oeste de la isla. Viento moderado del norte, ocasionalmente fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste, donde no se descartan las rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 24 27

TENERIFE

En el norte, predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales en el noreste, siendo menos probables en otras zonas de la vertiente norte. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales en zonas de interior y sur, donde no se descarta alguna precipitación débil aislada. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en medianías. Podrían superarse los 30 °C localmente en la vertiente sureste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el litoral este, extremo oeste y fachada sureste del área metropolitana, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 31

LA GOMERA

En el norte, cielos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, abriendo algún claro en horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las máximas en zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde son probables las rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 24 30

LA PALMA

En el norte y este, predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el noreste, abriendo algún claro en horas centrales. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del noreste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Brisas en costas oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 22 28

EL HIERRO

En el norte, nuboso con baja probabilidad de alguna lluvia débil, principalmente a primeras y últimas horas, abriendo claros durante las horas centrales. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste, así como en la zona de El Pinar, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en costas sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 18 22