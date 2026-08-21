Canarias supera el millón de turistas en julio y aumentan un 2,39% las pernoctaciones

El número de viajeros que visitó Canarias durante el pasado mes de julio alcanzó los 1.058.995, un 5% más que en el mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 1.008.030 turistas. Las pernoctaciones también crecieron, aunque a un ritmo menor, hasta situarse en 6.781.369 noches, un 2,39% más en términos interanuales, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por provincias, Las Palmas recibió 623.192 viajeros, un 4,66% más que un año antes, mientras que Santa Cruz de Tenerife contabilizó 435.803, lo que supone un incremento del 5,63%.

Del total de visitantes registrados en julio, 310.471 eran residentes en España, mientras que los 748.524 restantes procedían del extranjero. La estancia media en el conjunto del Archipiélago se situó en 6,4 días, aunque se registraron diferencias entre provincias: en Las Palmas alcanzó los 6,82 días, frente a los 5,8 días de Santa Cruz de Tenerife.

Tenerife roza los 1,4 millones de pernoctaciones

Tenerife concentró una de las mayores cifras de pernoctaciones de España, con cerca de 1,4 millones de noches registradas durante julio entre turistas nacionales y extranjeros. La actividad turística se concentró especialmente en el sur de la isla.

De hecho, Adeje se situó como el segundo punto turístico de España con más pernoctaciones en julio, con algo más de un millón de noches, solo por detrás de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, que superó los 1,2 millones.

El listado de los destinos con mayor número de pernoctaciones también incluye a Pájara, en Fuerteventura, que contabilizó más de 730.000 noches durante el mes.

El sur de Gran Canaria y Lanzarote superan el 80% de ocupación

Las mayores tasas de ocupación del Archipiélago se registraron en el sur de Gran Canaria, Lanzarote y Gran Canaria, todas ellas por encima del 80% de las plazas disponibles.

En el sur de Gran Canaria, la ocupación alcanzó el 82,91% de las plazas, mientras que la ocupación de las habitaciones llegó al 85,91%. La estancia media fue de 7,04 días.

En Lanzarote, la ocupación general se situó en el 80,92% y la de las habitaciones en el 82,92%, con una estancia media de 7,1 días.

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Los datos del INE reflejan así un nuevo crecimiento de la actividad turística en Canarias durante uno de los principales meses de la temporada de verano, con más de un millón de viajeros y casi 6,8 millones de pernoctaciones en el conjunto del Archipiélago.