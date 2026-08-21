Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto en Canarias: cómo verlo sin gafas especiales y los mejores puntos para observarlo

La madrugada del 28 de agosto de 2026 ofrecerá a los habitantes de Canarias la posibilidad de contemplar un eclipse parcial de Luna sin necesidad de utilizar equipos especiales. El fenómeno astronómico será visible desde cualquier punto del Archipiélago, siempre que las condiciones meteorológicas permitan disponer de un cielo despejado.

El eclipse podrá observarse a simple vista y sin riesgo para la visión, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), por lo que no será necesario utilizar ningún tipo de protección ocular ni instrumentos específicos para seguir el desarrollo del fenómeno. La recomendación principal es buscar un lugar desde el que exista una buena perspectiva hacia el oeste y que esté libre de obstáculos.

La fase parcial comenzará en Canarias a las 03:34 horas, mientras que el máximo del eclipse está previsto para las 06:52 horas, según los datos recogidos en la nota informativa. En ese momento se alcanzará una magnitud de 0,93, lo que indica una ocultación lunar muy destacada durante el desarrollo del fenómeno.

Secuencia prevista del eclipse parcial de La Luna para el 28 de agosto de 2026 en la provincia de Las Palmas / IGN

El mejor momento será antes de la puesta de la Luna

La posición de la Luna permitirá que el eclipse sea contemplado en las islas durante las horas previas a su puesta. Por este motivo, quienes quieran seguirlo deberán prestar atención al horizonte oeste y escoger un punto con buena visibilidad.

Las zonas elevadas, miradores o lugares alejados de edificios que puedan bloquear la vista pueden ser especialmente adecuados para observar el fenómeno. También será importante que el horizonte permanezca despejado de nubes en el momento de la observación.

Aunque el eclipse puede contemplarse directamente, unos prismáticos o un telescopio de pequeño tamaño pueden ayudar a distinguir con mayor claridad cómo la sombra de la Tierra avanza sobre la superficie lunar.

Secuencia prevista del eclipse parcial de La Luna para el 28 de agosto de 2026 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife / IGN

Un fenómeno visible en buena parte del mundo

El eclipse parcial de Luna del 28 de agosto tendrá una amplia zona de visibilidad. Alguna de sus fases podrá observarse desde Europa, África, el oeste de Asia y América, mientras que la fase parcial será visible desde diferentes territorios en función de la posición de la Luna y de la hora local.

En España, la fase parcial podrá contemplarse antes de la puesta de nuestro satélite. Sin embargo, no todas las zonas del país tendrán las mismas condiciones para seguir el eclipse completo.

En el centro y este de la Península, Baleares y Melilla, la Luna se pondrá antes de que concluya la fase parcial. En cambio, en el resto de la Península, Canarias y Ceuta, el ocaso lunar se producirá después de que finalice esa fase.

Esta diferencia está relacionada con la posición geográfica de cada territorio y con el momento en el que la Luna se encuentre por debajo del horizonte.