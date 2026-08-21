Fiebre del Nilo Occidental detectado por primera vez en Canarias: así se transmite el virus y estos son sus efectos en animales y personas

La Fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad zoonósica provocada por el Virus del Nilo Occidental (VNO), un agente infeccioso perteneciente al género Flavivirus y a la familia Flaviviridae. Su transmisión está vinculada principalmente a la picadura de mosquitos infectados y su presencia depende en buena medida de la circulación del virus entre estos insectos y las aves. En Canarias se ha detectado por primera vez tres positivos de Fiebre del Nilo Occidental. Ha sido en un centro hípico del sur de Gran Canaria.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) explica que las aves, especialmente las silvestres y migratorias, desempeñan un papel esencial como reservorio y hospedador amplificador. Son capaces de mantener el virus y contribuir a su dispersión, incluso a grandes distancias a través de sus rutas migratorias.

Los caballos y las personas son considerados hospedadores finales o accidentales, ya que, por lo general, la cantidad de virus presente en su organismo no permite mantener el ciclo de transmisión. También se han detectado infecciones ocasionales en otras especies, entre ellas perros, gatos, ovejas, alpacas, murciélagos, caimanes, focas y camellos dromedarios.

La picadura del mosquito causa la fiebre del Nilo occidental / A. VILLAR NOVILLO

El mosquito es el principal transmisor

El ciclo natural de la enfermedad se basa principalmente en la relación mosquito-ave-mosquito. Los insectos adquieren el virus al picar a aves infectadas y posteriormente pueden transmitirlo a otros animales o personas mediante nuevas picaduras. Los mosquitos del género Culex son los principales vectores implicados.

El periodo de incubación después de la transmisión por el mosquito se sitúa aproximadamente entre tres y 15 días.

En España, el MAPA señala que existen zonas en las que la enfermedad presenta un comportamiento endémico y que el riesgo está relacionado, entre otros factores, con la presencia de aves migratorias y con la densidad de mosquitos capaces de transmitir el virus.

Programa de vigilancia de la fiebre del Nilo Occidental en España / MAPA

Síntomas de la enfermedad en los caballos

En los équidos, la infección puede pasar desapercibida, pero cuando aparecen signos clínicos suelen estar relacionados con el sistema nervioso. La enfermedad puede provocar encefalitis o encefalomielitis vírica.

Entre los síntomas que pueden observarse se encuentran la ataxia, debilidad, fasciculaciones musculares, alteraciones de los nervios craneales y problemas de coordinación. En los cuadros más graves, la descoordinación puede evolucionar hasta que el animal queda postrado.

La fiebre no es necesariamente un signo habitual en los caballos afectados. Aunque muchas infecciones no producen síntomas, la enfermedad puede tener consecuencias graves cuando se desarrolla un cuadro clínico. En caballos no vacunados que presentan signos de enfermedad, la mortalidad puede alcanzar aproximadamente un tercio de los casos.

Gráfica del ciclo de transmisión de la fiebre del Nilo Occidental / Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Qué ocurre en las aves y en las personas

La respuesta de las aves al virus es muy diversa. Algunas especies permanecen sin síntomas, mientras que otras pueden desarrollar enfermedades sistémicas o neurológicas graves, que en determinados casos resultan mortales.

En las personas, la infección también puede no provocar síntomas. El Instituto de Salud Carlos III señala que alrededor del 80 % de las infecciones humanas son asintomáticas y que, cuando existe sintomatología, lo habitual es que sea leve. Sin embargo, una pequeña proporción de las infecciones puede afectar al sistema nervioso y ocasionar cuadros graves como meningitis, encefalitis o meningoencefalitis.

Una enfermedad de declaración obligatoria

La Fiebre del Nilo Occidental forma parte de las enfermedades animales de declaración obligatoria en España. Esta condición está recogida en el Real Decreto 779/2023, que establece el sistema de vigilancia de enfermedades animales en el país.

El objetivo de este sistema es facilitar la detección de la circulación del virus y permitir una respuesta rápida ante la aparición de casos o focos. El MAPA dispone además de un programa nacional de vigilancia, control y erradicación de la enfermedad.