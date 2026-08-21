Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José ArmengolJeremías Ándeme OndoAsesinato en FuerteventuraVirus del Nilo en Gran CanariaDependencia CanariasHamacas Gran CanariaLoterías en CanariasUD Las PalmasAccidente de Spanair
instagramlinkedin

Guardias civiles alertan de la custodia de presos en pasillos y salas de espera de hospitales canarios

AUGC reclama espacios específicos para los internos trasladados desde las prisiones y asegura que una petición enviada hace siete meses continúa sin respuesta

AUGC reclama a la Consejería de Sanidad de Canarias espacios seguros en los hospitales y el traspaso definitivo de la sanidad penitenciaria

AUGC reclama a la Consejería de Sanidad de Canarias espacios seguros en los hospitales y el traspaso definitivo de la sanidad penitenciaria / AUGC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La custodia de internos procedentes de centros penitenciarios en hospitales de Canarias vuelve a situarse en el punto de mira de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). La organización reclama a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la creación de espacios específicos y seguros para atender a los reclusos que deben abandonar las prisiones para recibir asistencia médica.

Según denuncia la Coordinadora Sectorial de Protección y Seguridad de AUGC, actualmente los traslados desde los centros penitenciarios de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Tahiche pueden obligar a los agentes encargados de la custodia a permanecer con los internos en pasillos y salas de espera de los centros hospitalarios.

La asociación considera que esta situación genera problemas tanto de seguridad como de privacidad y asegura que ya trasladó la cuestión a las autoridades autonómicas mediante un escrito remitido hace siete meses, que, según sostiene, continúa sin respuesta.

«Bastante mejorables» en seguridad y privacidad

AUGC asegura que su preocupación también es compartida por la Jefatura de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, que habría calificado las dependencias disponibles actualmente como «bastante mejorables» desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad.

La asociación pone especialmente el foco en el riesgo que implican las salidas de los reclusos fuera de las instalaciones penitenciarias. Según los datos de Instituciones Penitenciarias citados por AUGC, el 60% de las evasiones registradas durante 2024 se produjo durante salidas extrapenitenciarias.

Para la organización, disponer de dependencias específicamente preparadas dentro de los hospitales permitiría reducir la exposición de los agentes, los propios internos y el resto de usuarios de los centros sanitarios.

La problemática, añaden, no sería exclusiva del Archipiélago. AUGC asegura haber planteado reivindicaciones similares en otros puntos del territorio nacional, entre ellos el Hospital de Antequera, en Málaga.

Tres medidas para los hospitales de Canarias

Entre sus peticiones, la asociación reclama en primer lugar la habilitación de zonas específicas dentro de los hospitales canarios en las que puedan permanecer los internos mientras esperan para recibir asistencia sanitaria.

También solicita el cumplimiento de la Instrucción 5/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad, priorizando la consulta médica de los reclusos con el objetivo de reducir los tiempos de permanencia en los centros.

La tercera reivindicación va más allá de las propias instalaciones hospitalarias. AUGC pide al Gobierno de Canarias que inicie las negociaciones para asumir las competencias de sanidad penitenciaria, una cuestión que, recuerda la organización, permanece pendiente desde hace más de dos décadas.

Menos traslados desde las cárceles

La asociación sostiene que la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el sistema sanitario autonómico permitiría mejorar la asistencia que reciben los internos y reducir el número de desplazamientos hasta los hospitales, con la consiguiente disminución de los dispositivos policiales necesarios para realizar las conducciones y custodias.

AUGC señala asimismo que esta integración cuenta con el respaldo del Mecanismo Nacional de Prevención.

Noticias relacionadas

Con estas tres medidas, la organización pretende que los traslados que sigan siendo necesarios puedan desarrollarse en condiciones de mayor seguridad y privacidad. Mientras tanto, insiste en que mantener a presos y guardias civiles en espacios hospitalarios compartidos con otros pacientes no constituye una solución adecuada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de lluvias y viento fuerte en Canarias para mañana viernes: estas serán las zonas más afectadas
  2. La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Canarias para mañana miércoles: estos son los sitios donde se esperan lluvias
  3. Cenan por 144,50 euros en un restaurante de Canarias y se marchan sin pagar
  4. El virus del Nilo Occidental, detectado por primera vez en Canarias: tres casos en un centro hípico de Gran Canaria
  5. Multa de 200 euros por no respetar la señal R-421: la Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por conocer el distintivo
  6. Tiempo de la Aemet para el domingo en Canarias: regresan las lluvias y el calor persiste en el sur
  7. Canarias, entre las pocas regiones con residencia oficial para el presidente
  8. El ranking de Esperanza Gracia para la semana post-eclipse: estos son los signos con más suerte desde el 17 de agosto

Guardias civiles alertan de la custodia de presos en pasillos y salas de espera de hospitales canarios

Guardias civiles alertan de la custodia de presos en pasillos y salas de espera de hospitales canarios

Fiebre del Nilo Occidental detectado por primera vez en Canarias: así se transmite el virus y estos son sus efectos en animales y personas

Fiebre del Nilo Occidental detectado por primera vez en Canarias: así se transmite el virus y estos son sus efectos en animales y personas

El número dos de Hacienda de Canarias se mantiene como consejero en tres empresas privadas

El número dos de Hacienda de Canarias se mantiene como consejero en tres empresas privadas

Un experto, tras detectar el virus del Nilo en Gran Canaria: “No se debe crear alarma social, pero sí estar prevenidos”

Un experto, tras detectar el virus del Nilo en Gran Canaria: “No se debe crear alarma social, pero sí estar prevenidos”

El ‘error’ de la moratoria cuesta más que un año de atención para los ciudadanos canarios dependientes

Oxfam Intermón alerta: 10.000 trabajadoras del hogar y 5.000 cuidadoras Canarias se podrían quedar sin pensión de jubilación por no estar afiliadas a la Seguridad Social

Oxfam Intermón alerta: 10.000 trabajadoras del hogar y 5.000 cuidadoras Canarias se podrían quedar sin pensión de jubilación por no estar afiliadas a la Seguridad Social

La Aemet pronostica un viernes con nubes, vientos moderados y temperaturas sin grandes cambios en Canarias

La Aemet pronostica un viernes con nubes, vientos moderados y temperaturas sin grandes cambios en Canarias

La Policía Nacional manda un aviso: no compartas este código si no quieres perder tu cuenta de WhatsApp

La Policía Nacional manda un aviso: no compartas este código si no quieres perder tu cuenta de WhatsApp
Tracking Pixel Contents