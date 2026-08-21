Multa de 200 euros por esta reacción al volante que puede poner en riesgo la seguridad vial: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
La DGT recuerda que mantener la calma en carretera es clave para reducir la siniestralidad y evitar sanciones económicas
Hay maniobras al volante que pueden acabar en discusión con otros conductores. Insultos, gritos o gestos ofensivos como hacer una peineta son reacciones que pueden poner en riesgo la seguridad vial.
Aunque no el Reglamento General de Circulación no recoge una sanción específica por insultar a otro conductor o realizar un gesto ofensivo, determinadas conductas al volante pueden tener consecuencias económicas para los conductores.
Hay discusiones que pueden acabar en sanciones
El artículo 18 del Reglamento General de Circulación establece que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".
Es por eso que en una discusión durante un desplazamiento puede provocar distracción, pérdida de control del vehículo o una conducción negligente. Acciones que pueden llevar a los agentes a sancionar a los conductores con hasta 200 euros.
Los gestos que pueden salir caros
Realizar un gesto ofensivo dentro del vehículo no está castigado. Sin embargo, si para hacerlo el conductor saca el brazo fuera de la ventanilla estaría cometiendo una conducta sancionable. Circular con una parte del cuerpo fuera del vehículo está sancionado con 80 euros.
Otro gesto muy habitual cuando un conductor le recrimina una acción a otro es utilizar el claxon. Este elemento del vehículo solo esta autorizado a utilizarse par alertar de un peligro , advertir de un adelantamiento o en situaciones de urgencia especialmente grave. Usarlo de forma injustificada puede suponer una sanción de 80 euros.
La DGT insiste a los conductores de que mantener la calma y evitar enfrentamientos en la carretera es clave para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad. Una reacción impulsiva puede poner en peligro tanto al conductor como al resto de usuarios que se encuentren en la calzada.
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