El calendario laboral confirma: el 8 de septiembre no será festivo en todas las islas

Cada año ocurre lo mismo. La cercanía de las fiestas de la Virgen del Pino hace que muchos canarios se pregunten si el 8 de septiembre será festivo en todo el Archipiélago. La respuesta, sin embargo, suele generar confusión. Aunque se trata de una de las celebraciones religiosas y populares más importantes de Canarias, la jornada no será no laborable en todas las islas.

El calendario laboral de 2026 establece que el martes 8 de septiembre será festivo únicamente en Gran Canaria, donde se celebra la festividad de la Virgen del Pino, patrona de la isla. Esto significa que miles de trabajadores podrán disfrutar de un descanso adicional e incluso encadenar un puente de cuatro días si solicitan libre el lunes 7 de septiembre.

Sin embargo, esa situación no se repetirá en el resto del Archipiélago. En islas como Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera o El Hierro la jornada será laborable, salvo en aquellos municipios donde exista algún festivo local aprobado dentro de su propio calendario.

¿Por qué solo es festivo en Gran Canaria?

La explicación está en cómo se organiza el calendario laboral español. Cada año se establecen un máximo de 14 días festivos, pero no todos tienen carácter nacional. Además de las fiestas comunes para todo el país, cada comunidad autónoma puede fijar sus propios días no laborables y, posteriormente, cada isla y cada ayuntamiento incorporan sus festividades de ámbito insular o local.

En el caso de Canarias, el 8 de septiembre corresponde al festivo insular de Gran Canaria, al coincidir con la festividad de la Virgen del Pino. Por ese motivo, únicamente los trabajadores de esta isla tendrán ese día libre dentro del calendario oficial.

La confusión suele repetirse porque la celebración trasciende el ámbito insular. Cada año miles de personas de todas las islas viajan hasta Teror para participar en la romería-ofrenda y en los actos religiosos dedicados a la patrona. Esa repercusión hace que muchas personas den por hecho que el festivo afecta a toda la comunidad autónoma, cuando en realidad no es así.

Un puente para despedir el verano

Este año la fecha resulta especialmente favorable para quienes trabajan en Gran Canaria. Al caer el 8 de septiembre en martes, basta con solicitar vacaciones el lunes 7 para disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de septiembre.

Para muchas familias, el puente llega además en un momento estratégico del calendario. Coincide con el final de las vacaciones estivales, la vuelta progresiva al trabajo y los preparativos del nuevo curso escolar, por lo que puede convertirse en la última oportunidad para realizar una escapada antes del otoño.

También supone uno de los momentos de mayor afluencia de visitantes en Teror. Miles de peregrinos recorren a pie los diferentes caminos que conducen hasta la villa para participar en una tradición centenaria que convierte al municipio en el epicentro de las celebraciones.

¿Qué ocurre en el resto de España?

Aunque en Canarias solo Gran Canaria tendrá festivo, el 8 de septiembre también aparece marcado en rojo en otras zonas del país.

Será jornada no laborable en todo el Principado de Asturias, donde se celebra el Día de Asturias junto a la festividad de Nuestra Señora de Covadonga, y también en Extremadura, con motivo del Día de Extremadura y la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe.

Además, numerosos municipios españoles aprovecharán esa fecha para celebrar sus fiestas patronales. Entre las principales ciudades destacan Albacete, por la festividad de Nuestra Señora de los Llanos; Córdoba, con la Virgen de la Fuensanta; Málaga, por la Virgen de la Victoria; y Huelva, con la Virgen de la Cinta.

Un calendario que cambia según el territorio

Precisamente esa distribución explica por qué dos trabajadores que viven en provincias distintas pueden tener calendarios laborales completamente diferentes.

El sistema español combina festivos nacionales con otros autonómicos, insulares y municipales. Por ello, una fecha como el 8 de septiembre puede ser laborable para millones de personas y, al mismo tiempo, convertirse en un puente para quienes residen en determinados territorios.

En el caso de Canarias, la diferencia es especialmente visible. Mientras Gran Canaria celebrará la festividad de la Virgen del Pino con un día no laborable, el resto de las islas continuará con su actividad habitual.

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Por eso, antes de organizar una escapada o hacer planes para ese martes, conviene revisar el calendario laboral correspondiente al lugar de residencia o de trabajo. En esta ocasión, el puente de septiembre tendrá un protagonista claro dentro del Archipiélago: Gran Canaria, la única isla donde el 8 de septiembre será oficialmente festivo.