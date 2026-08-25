La Aemet prevé un miércoles de cielos despejados y temperaturas de hasta 30 grados en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Canarias una jornada marcada por el predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Solo se esperan algunos intervalos de nubes durante las primeras y últimas horas del día, mientras que las temperaturas apenas registrarán cambios.

Los termómetros alcanzarán los 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 28 en Las Palmas de Gran Canaria. Las mínimas se situarán en 23 grados en ambas capitales.

El viento soplará moderado del norte en las islas orientales y, en general, flojo de componente norte o nordeste en las occidentales. No obstante, podrá ganar intensidad de forma local y dejar rachas ocasionalmente fuertes en algunas zonas expuestas.

El estado del mar

En las aguas de Canarias se espera viento del nordeste de fuerza 3 a 4, con repuntes locales de fuerza 5. Predominarán la marejadilla y la marejada, acompañadas por mar de fondo de alrededor de un metro.

Predicción del tiempo por islas

LANZAROTE

Cielos poco nubosos, con intervalos durante las primeras y últimas horas del día. Las temperaturas registrarán pocos cambios y el viento soplará moderado del norte.

Arrecife: 23 / 28 °C

FUERTEVENTURA

Tiempo poco nuboso o despejado, aunque aparecerán intervalos durante las primeras y últimas horas, más compactos en la mitad norte. Temperaturas sin variaciones destacables y viento moderado del norte.

Puerto del Rosario: 22 / 28 °C

GRAN CANARIA

Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos matinales en el sur y presencia de nubes en el norte a primeras y últimas horas. Las temperaturas permanecerán prácticamente estables.

El viento soplará del norte y podrá ser ocasionalmente fuerte en los litorales del sureste y noroeste. En el suroeste predominarán las brisas.

Las Palmas de Gran Canaria: 23 / 28 °C

TENERIFE

Predominio de los cielos poco nubosos, con intervalos en el sur y el oeste durante la primera mitad del día y en el norte por la tarde. Las temperaturas experimentarán pocos cambios.

El viento será, en general, flojo del norte, aunque ganará intensidad en la vertiente sur del macizo de Anaga y en el extremo noroeste. En las cumbres centrales soplará de componente oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 23 / 30 °C

LA GOMERA

Cielos poco nubosos, con intervalos matinales en el sur y algunas nubes en el norte durante las primeras y últimas horas. Temperaturas estables y viento flojo del nordeste, algo más intenso en las vertientes este y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: 23 / 29 °C

LA PALMA

Intervalos nubosos, aunque predominarán los cielos poco nubosos durante las primeras y últimas horas del día. Las temperaturas apenas variarán.

El viento soplará flojo de componente norte y será ligeramente más intenso en el litoral este y en la vertiente noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 22 / 27 °C

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos poco nubosos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo de componente norte, algo más intenso en el litoral este y el extremo noroeste.

Valverde: 18 / 23 °C