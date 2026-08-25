Ni el 'backflip' ni el 'piloto': el peligroso salto al mar que puede provocar una lesión irreversible

Un salto. Una pirueta. Un vídeo para las redes sociales. Lo que para muchos jóvenes forma parte de un plan habitual durante el verano puede convertirse en cuestión de segundos en una lesión con consecuencias para toda la vida.

Con la llegada de los meses de más calor, es frecuente ver a grupos de personas lanzándose al mar desde muelles, espigones o riscos. Algunos buscan simplemente refrescarse. Otros intentan realizar acrobacias como el 'backflip', el 'sideflip', el 'frontflip', el 'barani', el 'piloto' o el 'botijo', maniobras que requieren giros o movimientos complejos antes de entrar en el agua. Sin embargo, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) recuerda que este tipo de saltos pueden terminar en accidentes graves si no se adoptan unas mínimas medidas de seguridad.

Un impacto mucho más peligroso de lo que parece

Los profesionales sanitarios explican que el principal peligro no está únicamente en el salto, sino en lo que ocurre al entrar en el agua. Un cálculo erróneo puede provocar un impacto contra el fondo por falta de profundidad o incluso contra el borde del muelle tras un resbalón.

Además de golpes, hematomas, luxaciones o fracturas, las zambullidas pueden causar lesiones medulares irreversibles, una de las consecuencias más graves asociadas a este tipo de accidentes. El riesgo aumenta cuanto mayor es la altura desde la que se realiza el salto, ya que la velocidad y la fuerza del impacto también son superiores.

Lo que conviene comprobar antes de lanzarse

El SUC insiste en que muchas de estas situaciones pueden evitarse con una planificación mínima antes de entrar al agua.

Entre las recomendaciones figura consultar el estado de las mareas y comprobar que la profundidad es suficiente. También aconseja preguntar a personas que conozcan la zona si el fondo es de arena o de roca y asegurarse de que no haya nadie debajo antes de saltar.

Los sanitarios recuerdan, además, que este tipo de piruetas no son recomendables para personas que no tengan una buena condición física, ya que cualquier pérdida de control durante el salto puede aumentar considerablemente el riesgo de sufrir un accidente.

¿Qué hacer si ocurre un accidente?

En caso de que una persona resulte herida tras una zambullida, el Servicio de Urgencias Canario recomienda no mover al lesionado, ya que podría agravarse una posible lesión medular.

Mientras llegan los recursos sanitarios, quienes se encuentren junto a la víctima deben comprobar si está consciente y si respira, además de seguir en todo momento las indicaciones que facilite el coordinador del SUC a través del teléfono de emergencias.

Una advertencia para el final del verano

Este mensaje forma parte de la campaña 'Cuando lo necesitas, el SUC actúa', con la que el Servicio de Urgencias Canario ha difundido durante el verano consejos para prevenir accidentes y actuar correctamente ante situaciones de emergencia.

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Aunque las vacaciones llegan a su recta final, los profesionales recuerdan que el buen tiempo todavía invita a disfrutar de playas, piscinas y zonas de baño. Precisamente por ello, insisten en no bajar la guardia y en recordar que un salto impulsivo o una pirueta mal calculada pueden tener consecuencias mucho más graves de lo que aparentan.