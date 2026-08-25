Canarias amanece con un ligero descenso de las temperaturas máximas, según la Aemet

Canarias afronta este martes una jornada marcada por los intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde las nubes serán más compactas durante la primera mitad del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el resto del Archipiélago dominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque podrán aparecer algunos intervalos de nubes durante las primeras y últimas horas de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, si bien las máximas experimentarán un ligero descenso. A pesar de este alivio térmico, los termómetros podrán alcanzar los 30 grados en Lanzarote y Tenerife.

El viento soplará del nordeste con intensidad floja o moderada. En las cumbres será flojo de componente oeste y ganará algo de fuerza después del mediodía. En las cumbres centrales de Tenerife se espera viento del oeste de moderado a fuerte, con baja probabilidad de rachas muy fuertes.

Respecto al estado de la mar, la Aemet anuncia viento del norte o nordeste de fuerza 3 a 5, que podrá alcanzar ocasionalmente fuerza 6 en determinadas zonas. Habrá marejadilla o marejada y mar de fondo del norte o noroeste de entre 1 y 3 metros, con tendencia a disminuir. No se esperan condiciones de aviso durante la segunda mitad del día.

Esta es la previsión por islas para este martes:

LANZAROTE

Predominio de los cielos poco nubosos o despejados, aunque podrán registrarse algunos intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Las temperaturas sufrirán pocos cambios o un ligero descenso de las máximas. Viento del nordeste de flojo a moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife: 22 / 30

FUERTEVENTURA

Cielos poco nubosos o despejados durante buena parte de la jornada, con algunos intervalos nubosos al principio y al final del día. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o con un ligero descenso de las máximas. Viento del nordeste de flojo a moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario: 22 / 28

GRAN CANARIA

El norte de la Isla presentará intervalos nubosos, más compactos durante la primera mitad de la jornada. En las demás vertientes dominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento del nordeste de flojo a moderado. En las cumbres será flojo de componente oeste y aumentará ligeramente después del mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria: 23 / 27

TENERIFE

Intervalos nubosos en el norte, especialmente durante la primera mitad del día. En el resto de la Isla prevalecerán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos al comienzo y al final de la jornada. Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero descenso de las máximas. Viento del nordeste de flojo a moderado. En las cumbres centrales soplará viento del oeste de moderado a fuerte, con baja probabilidad de rachas muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 24 / 30

LA GOMERA

El norte tendrá intervalos nubosos, más compactos a lo largo de la primera mitad del día. En las demás zonas se impondrán los cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos durante las primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento del nordeste de flojo a moderado. En las cumbres soplará flojo de componente oeste y aumentará ligeramente tras el mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera: 24 / 29

LA PALMA

Intervalos nubosos en el norte de la Isla, con mayor presencia de nubes durante la primera mitad de la jornada. En el resto de las zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá algunos intervalos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento del nordeste de flojo a moderado. En las cumbres será flojo de componente oeste y ganará algo de intensidad después del mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma: 21 / 27

EL HIERRO

El día comienza con intervalos nubosos en el norte, más compactos durante la primera mitad de la jornada. En el resto de la Isla dominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos al principio y al final del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento del nordeste de flojo a moderado. En las cumbres será flojo de componente oeste y aumentará ligeramente tras el mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde: 18 / 23