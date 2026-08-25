Canarias apuesta por la I+D aplicada para reducir el impacto de la diabetes tipo 2

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), gracias a la convocatoria de ayudas para proyectos de I+D aplicada, facilitará a la Universidad de La Laguna desarrollar el proyecto Determinants of Type 2 Diabetes Mellitus in an Admixed Population: Follow-up of the CDC Cohort in the Canary Islands, con un presupuesto de 285.155 euros.

En un comunicado, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura (CUCIC) ha explicado que la iniciativa aborda una problemática crítica de salud pública en Canarias, una región caracterizada por una elevada prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y una mortalidad asociada significativamente superior a la de otras comunidades autónomas.

Así, el proyecto se centra en analizar los factores determinantes de la diabetes tipo 2 en una población con diversidad genética, a partir del seguimiento de la cohorte CDC en Canarias. Los resultados permitirán generar nuevas evidencias y herramientas orientadas a mejorar el conocimiento de esta enfermedad y contribuir a reducir su impacto y sus complicaciones.

Impacto positivo

La propuesta se alinea directamente con la prioridad Salud y Bienestar de la RIS3 ampliada de Canarias, al tratar uno de los principales retos sanitarios del archipiélago. El proyecto busca generar un impacto socioeconómico positivo mediante la aportación de conocimiento científico aplicable a una de las enfermedades crónicas con mayor repercusión sanitaria y social.

El proyecto forma parte de las 17 iniciativas financiadas en la última convocatoria autonómica de I+D aplicada, dotada con más de 2,5 millones de euros, y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa FEDER Canarias 2021-2027.