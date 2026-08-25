Canarias fija un plazo máximo de 90 días para que el 85 % de los nuevos PIA se hagan efectivos

La Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias se ha comprometido a que, al menos, el 85 % de los nuevos Programas Individuales de Atención (PIA) se traduzcan en el inicio efectivo de la prestación económica o del servicio reconocido en un plazo máximo de 90 días. Así lo recoge la nueva Carta de Servicios del organismo, que entra en vigor este miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

La Consejería de Bienestar Social destaca que, por primera vez, la Dirección General establece compromisos públicos, concretos y medibles sobre la calidad de la atención a las personas en situación de dependencia y sus familias, vinculados a indicadores que permitirán evaluar periódicamente su cumplimiento y adoptar medidas correctoras cuando sea necesario.

Entre los principales objetivos figura también responder al menos al 90 % de las consultas escritas de la ciudadanía en un plazo máximo de diez días hábiles. Asimismo, la Carta fija como meta que el 90 % de los procedimientos completos de reconocimiento de la situación de dependencia y aprobación del Programa Individual de Atención se resuelvan dentro del plazo legal de seis meses.

Respecto a la ejecución de las prestaciones, el compromiso del 85 % se aplicará a aquellos nuevos PIA cuya puesta en marcha corresponda a la Administración autonómica, quedando excluidos los retrasos derivados de causas ajenas a la propia administración.

La directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, subrayó que la publicación de la Carta de Servicios convierte estos objetivos en un "compromiso público y verificable" con la ciudadanía. Según explicó, el documento permite informar sobre los servicios disponibles, fijar estándares de calidad y realizar un seguimiento de su cumplimiento.

Seguimiento público

La Carta de Servicios establece además un sistema de evaluación semestral cuyos resultados se consolidarán en un informe anual de carácter público. Este documento recogerá el grado de cumplimiento de los compromisos, las posibles desviaciones detectadas y las medidas correctoras adoptadas, con el objetivo de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias.

El texto también define como misión de la Dirección General garantizar una atención integral a las personas en situación de dependencia, favoreciendo un acceso equitativo a prestaciones y servicios de calidad, así como avanzar hacia un modelo de cuidados centrado en la dignidad, la atención personalizada y el enfoque comunitario.

Además, la Carta recoge los principales servicios que presta el organismo, entre ellos la información y orientación a la ciudadanía, el reconocimiento de la situación de dependencia, la elaboración del PIA y la gestión del acceso efectivo a las prestaciones. También reconoce derechos como recibir una atención personalizada, acceder en igualdad de condiciones a los servicios, obtener información actualizada sobre los expedientes, participar en el diseño del PIA y presentar sugerencias, quejas o reclamaciones.