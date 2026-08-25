Canarias, segunda comunidad donde más se disparan los precios industriales

El índice de precios industriales (IPRI) repuntó 2,2 puntos en julio, hasta una tasa anual del 9,2%, por el encarecimiento de la energía. En el caso de Canarias, ese repunte fue de un 18,5%, solo superado por el 19% en Asturias.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa anual de la energía registró una subida del 20,8%, 6,5 puntos por encima de la de junio. El incremento, explica el INE, es consecuencia de que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica aumentaron más que en julio del año pasado, mientras que se moderaron los precios de la producción de gas y la distribución por tubería de combustibles gaseosos.

Las actividades

Al detalle por actividades, el INE destaca que los precios de coquerías y refino de petróleo aumentaron un 37,2% y los de suministro de electricidad y gas, un 16,1%. Se trata de la segunda mayor tasa anual de los precios industriales en lo que va de año tras el 10,5% de mayo. En junio, la tasa anual del IPRI se moderó al 7% para volver a repuntar en este dato de julio.

Frente al incremento de la energía, el INE señala la menor subida de los bienes de consumo no duraderos, cuya variación del 0,5%, cuatro décimas por debajo de la del mes anterior, refleja el descenso de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, frente a la subida en el mismo mes de 2025. Sin tener en cuenta la energía, la tasa de variación anual del índice general disminuyó una décima, hasta el 3,5%, y se situó 5,7 puntos por debajo de la del IPRI general.

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En la comparativa mensual, los precios industriales subieron un 3%, también impulsados por el incremento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y el refino de petróleo. Por comunidades, las tasas más altas se dieron en Asturias (19%), Canarias (18,5%) y Andalucía (17,4%). Por el contrario, Extremadura (3,2%), Cantabria (3,8%) y Navarra (4,7%) presentaron los menores aumentos.