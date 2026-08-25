Cien pacientes con linfomas y mielomas tratados con terapia CAR-T en el Hospital Doctor Negrín

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín alcanza los cien pacientes tratados con terapia CAR-T, un procedimiento avanzado dirigido a personas con linfomas y mielomas que no han respondido a los tratamientos convencionales. El centro, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, inició este programa en 2019 después de recibir la acreditación del Ministerio de Sanidad por cumplir los criterios de excelencia para la administración de esta terapia.

El avance consolida al hospital grancanario como centro de referencia en Canarias para la aplicación de tratamientos avanzados en pacientes con patologías hematológicas complejas. Desde la puesta en marcha del programa, el equipo sanitario ha atendido a pacientes que contaban con pocas alternativas terapéuticas, con un seguimiento especializado durante todo el proceso.

Una terapia basada en el propio sistema inmunitario

La terapia CAR-T utiliza los linfocitos T del propio paciente, células del sistema inmunitario que se extraen de la sangre y se modifican genéticamente en un laboratorio para que puedan reconocer y atacar a las células cancerosas. Después, estas células se administran de nuevo mediante una transfusión.

El objetivo del procedimiento es que el sistema inmunitario del paciente identifique las células tumorales como extrañas y actúe contra ellas. Este tratamiento está indicado para determinados pacientes con enfermedades hematológicas que no han obtenido respuesta suficiente con otras terapias disponibles.

El desarrollo de la actividad CAR-T en el Hospital Doctor Negrín cuenta con la participación coordinada de profesionales de diferentes áreas, entre ellas Hematología, Farmacia Hospitalaria, Neurología, Medicina Intensiva y Enfermería especializada.

El trabajo conjunto permite abordar cada caso desde distintas especialidades y garantizar el seguimiento de los pacientes durante las diferentes fases del tratamiento. La puesta en marcha del programa ha requerido también la colaboración del laboratorio de diagnóstico del centro, una pieza fundamental para el desarrollo de esta actividad asistencial.

Nuevas terapias avanzadas en Hematología

El servicio de Hematología del hospital ha incorporado recientemente el tratamiento de mielomas en segunda línea, ampliando la cartera de servicios relacionada con las terapias avanzadas. Además, el centro mantiene la referencia para el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, tanto de donantes emparentados como no emparentados.

La actividad asistencial se complementa con la investigación y la formación desarrollada por el servicio, orientada a generar conocimiento y mejorar la atención a los pacientes con enfermedades hematológicas.

Coordinación entre hematólogos y oncólogos

El comité multidisciplinar CAR-T mantiene reuniones periódicas con hematólogos y oncólogos responsables de estos pacientes en otros centros sanitarios de Canarias. En estos encuentros se presentan nuevos casos y se revisa la evolución de los pacientes que ya han recibido el tratamiento.

Según el centro, esta coordinación permite compartir información clínica y mantener una valoración conjunta de los pacientes candidatos a esta terapia avanzada, dentro del sistema sanitario público de Canarias.