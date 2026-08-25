La Guardia Civil lo confirma: cuidado con esta estafa que utiliza la entrega de un paquete inesperado para engañar a los canarios

Recibir un paquete en casa que no has comprado puede parecer, a primera vista, una gran sorpresa. Sin embargo, se trata de un engaño por parte de los ciberdelincuentes que continúan ingeniando nuevas técnicas para obtener los datos personales y bancarios de sus víctimas.

La Guardia Civil ha alertado a los ciudadanos sobre una técnica utilizada con las ciberdelincuentes que busca estafar a sus víctimas. "Un envío inesperado también puede utilizarse como puerta de entrada a un fraude", advierten

Qué es el brushing

El brushing "es una práctica fraudulenta que ocurre en el comercio online, en la que vendedores envían productos a personas de manera aleatoria sin que estas los hayan solicitado. El objetivo de esta técnica es generar reseñas falsas en plataformas de venta online para mejorar la reputación del vendedor y atraer más compradores reales", explican.

Las víctimas reciben un envío no esperado y que no coincide con ninguna compra realizada recientemente. Aunque pueda parecer una situación sin importancia, este tipo de prácticas pueden indicar que algunos datos personales han sido utilizados sin consentimiento.

Los riesgos que supone recibir un paquete que no has pedido

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) explica que uno de los principales riesgos del brushing esta relacionado con la exposición de datos personales. Para realizar el envío, los estafadores necesitan disponer de información como el nombre y la dirección del destinatario.

Además, "los productos enviados pueden no cumplir con las normativas de seguridad y calidad, lo que podría representar un riesgo para tu salud y seguridad", avisan.

Las autoridades insisten en la importancia de:

Comprobar el remitente .

. Nunca escanear códigos QR ni enlaces que pueden dirigir a páginas fraudulentas.

que pueden dirigir a páginas fraudulentas. No facilitar datos personales para confirmar la entrega.

Qué hacer si recibes un paquete inesperado

Si llega a tu domicilio un paquete que no has solicitado, los expertos recomiendan:

No utilizar el producto ni proporcionar datos adicionales al supuesto remitente.

al supuesto remitente. Revisar las cuentas de compra online para comprobar que no existen pedidos no autorizados.

de compra online para comprobar que no existen pedidos no autorizados. Cambiar las contraseñas si existe sospecha de que tus datos pueden haber quedado expuestos.

si existe sospecha de que tus datos pueden haber quedado expuestos. Informar a la plataforma de comercio electrónico correspondiente.

de comercio electrónico correspondiente. Recopilar pruebas como fotografías del paquete, fecha de recepción y datos del remitente, por si fuera necesario denunciar.

Desde el INCIBE recomiendan desconfiar siempre de la entrega de paquetes inesperados, ya que detrás de ellos suelen esconderse ciberdelincuentes que buscan conseguir información personal y bancaria de sus víctimas.