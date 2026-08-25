La desesperada petición de una protectora canaria: "Sin esto, muchos perros no pueden seguir su tratamiento"

Una simple lata de comida puede marcar la diferencia entre que un perro tome su medicación o la rechace. Esa es la situación que atraviesa estos días la protectora ADEPAC, que ha lanzado un llamamiento urgente a la ciudadanía tras quedarse prácticamente sin reservas de comida húmeda, un recurso imprescindible para administrar los tratamientos a muchos de los animales que tiene bajo su cuidado.

El problema va mucho más allá de la alimentación. Algunos perros necesitan medicación todos los días y, según explica la asociación, administrarla directamente resulta casi imposible. "Son muy listos", cuentan. Si detectan la pastilla, la apartan o escupen la comida, por lo que los voluntarios recurren a un método mucho más eficaz: esconder el medicamento dentro de pequeñas bolas de carne elaboradas con comida húmeda.

Una lata puede cambiar un tratamiento

La protectora explica que necesita tanto latas convencionales de carne como alimentación veterinaria específica para animales con patologías cardíacas, renales o gastrointestinales. Estos alimentos permiten adaptar la dieta a perros con enfermedades crónicas sin interrumpir los tratamientos prescritos por los veterinarios.

"Ahora mismo no tenemos latitas suficientes y no podemos permitir que ningún animal se quede sin su tratamiento", advierten desde ADEPAC. Cada lata que reciben se transforma en varias dosis de medicación, por lo que una única donación puede ayudar durante varios días a distintos animales.

La asociación recuerda que mantener una protectora supone un esfuerzo constante. Además del pienso, deben asumir gastos veterinarios, vacunas, desparasitaciones, intervenciones quirúrgicas y tratamientos de larga duración para perros y gatos rescatados.

Precisamente por eso insisten en que cualquier ayuda, por pequeña que parezca, tiene un impacto inmediato. Una lata puede parecer algo pequeño, pero cuando tienes cientos de animales a tu cargo, cada una cuenta", explican.

Cómo colaborar

ADEPAC solicita especialmente:

Latas de comida húmeda o carne para perros.

Alimentación veterinaria específica para animales con problemas cardíacos, renales o gastrointestinales.

Las personas interesadas en colaborar pueden ponerse en contacto con la protectora a través de WhatsApp (635 37 86 84) para coordinar la entrega o la recogida de las donaciones.

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Mientras tanto, los voluntarios continúan buscando la manera de que ninguno de los animales interrumpa un tratamiento del que, en muchos casos, depende su calidad de vida. Porque, como recuerdan desde la propia asociación, cada lata cuenta y cada ayuda también.