Multa de 200 euros por golpear a un coche aparcado y hacer esto después: la DGT avisa a los conductores canarios

Un pequeño despiste al aparcar o una mala maniobra pueden acabar con un golpe contra otro vehículo. Una situación bastante habitual y ante a la que muchos conductores les surge una duda: ¿qué ocurre si el coche al que he golpeado está aparcado y el otro conductor no esta?

La normativa deja claro que no se puede abandonar el lugar sin dejar constancia de lo ocurrido. Aunque el otro conductor no esté presente para rellenar un parte amistoso, quien causa los daños debe facilitar sus datos para que el propietario pueda contactar y gestionar la reparación mediante las aseguradoras.

Cómo actuar si golpeas a un coche aparcado

Si durante una maniobra golpeas un vehículo estacionado, lo primero es detenerte y colocar tu coche en un lugar donde no suponga un peligro para el resto de usuarios de la vía. En el caso de no encontrar al propietario, lo mejor s dejar una nota visible en el parabrisas con tus datos de contacto, como el nombre y un teléfono o correo electrónico, para que pueda localizarte.

Además, deberás facilitar la información necesaria para tramitar el parte con la aseguradora, como la matrícula del vehículo y los datos de la póliza.

Las compañías de seguros se encargarán después de gestionar los daños. El seguro obligatorio de responsabilidad civil cubre los desperfectos ocasionados a terceros, salvo situaciones excepcionales como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, entre otras irregularidades.

Las aseguradoras pueden hacerse cargo o no del siniestro si no figuramos como titulares. / Getty Images

¿Y si el golpe ocurre en un garaje?

La obligación del conductor que ha causado los daños es la misma que si el golpe se produce en la calle. Él es el responsable del incidente y su aseguradora debe hacerse cargo de la reparación.

Marcharse sin avisar al dueño del vehículo puede tener consecuencias económicas. Cuando solo existen daños materiales, la sanción puede alcanzar los 200 euros.

Qué pasa si encuentras tu coche golpeado y no han dejado datos

Los expertos recomiendan no mover el coche, hacer fotografías de los daños, buscar posibles testigos y comprobar si existen cámaras de seguridad que hayan podido captar el momento del impacto o la matrícula del responsable.

Desde Mapfre explican que si "el autor de daño haya dejado una nota en la que se muestren sus datos de contacto para poder establecer un parte amistoso. Por el contrario, si no es así, te encuentras ante una situación más complicada".