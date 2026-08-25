Los ingresos por el IGIC vuelven a batir otro récord en Canarias pero se frena el ritmo recaudatorio

La bóveda encargada de salvaguardar las 'colectas' de los canarios crece trimestre tras trimestre. Los datos del último informe de la Agencia Tributaria Canaria, correspondiente al mes de junio, muestran que la recaudación acumulada por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) durante la primera mitad de 2026 asciende a la cifra de 1.360,6 millones, un 4,5% más que en el mismo periodo del año 2025, el enésimo récord consecutivo en la recaudación por el principal tributo del Bloque de Financiación Canario (BFC) o bloque del REF. Un crecimiento que, además, supera en casi un punto y medio la tasa de variación anual del IPC (la inflación, es decir, el aumento del coste de la vida) en Canarias, situada en el 3,2% en junio, lo que apunta a que el aumento de la recaudación va más allá del mero incremento de los precios.

Este aumento supone 58,9 millones de euros más de los ingresados entre enero y junio de 2025 y mantiene, un semestre más, la senda ascendente de la recaudación en Canarias. La cifra vuelve a situarse por encima de la registrada un año antes y confirma la capacidad del IGIC para seguir elevando sus ingresos incluso después de varios ejercicios consecutivos de crecimiento. Sin embargo, los datos dejan una segunda lectura: cada ejercicio se recauda más, pero el ritmo al que crecen los ingresos se ha ido moderando.

El aumento del 4,5% registrado durante el primer semestre de este año refleja una progresiva desaceleración del crecimiento de la recaudación autonómica. El IGIC continúa sumando ingresos y batiendo sus propios registros, aunque los porcentajes de crecimiento son cada vez más contenidos y quedan ya lejos de los incrementos anuales de dos dígitos registrados durante los primeros años de recuperación tras la pandemia.

Más del doble que en 2021

En términos absolutos, la distancia actual, a pesar de la ralentización, sigue siendo más que considerable. Los 1.360,6 millones ingresados hasta junio superan en 432 millones la cifra del mismo periodo de 2024 y sobrepasan en casi 740 millones de euros la registrada en el primer semestre de 2021, lo que equivale a un 54,3% más.

La recaudación del fisco regional está un 54% por encima de la registrada en 2021

Sin embargo, cabe insistir, el porcentaje de crecimiento se ha reducido en años recientes. Como es comprensible, en la medida que la recaudación ha ido alcanzando nuevos máximos, la capacidad de crecimiento se ha ido reduciendo de la misma manera. El salto del 49,4% registrado entre 2021 y 2022 dio paso a incrementos más moderados en los ejercicios posteriores, aunque la cifra recaudada ha seguido aumentando de forma ininterrumpida, de los 929 millones de 2022 se pasó a 1.064,5 millones en 2023, 1.245,2 millones en 2024, 1.301,7 millones en 2025 y los actuales 1.360,6 millones.

La moderación se aprecia especialmente en los dos últimos ejercicios. La recaudación acumulada creció un 4,54% en el primer semestre de 2025, muy similar al actual 4,52% de este año, prácticamente el mismo ritmo. Aun así, por el momento, el descenso progresivo de los porcentajes de crecimiento no ha impedido que la recaudación continúe aumentando en términos absolutos.

El consumo mantiene el impulso

Por otra parte, detrás del nuevo máximo de recaudación del IGIC se encuentra, principalmente, el comportamiento de la actividad económica dentro de Canarias. Los ingresos procedentes de las operaciones interiores, es decir, todas las compras y ventas de productos o servicios dentro del Archipiélago, alcanzaron hasta junio los 1.089,7 millones de euros, un 6,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Un desempeño superior al resto de operaciones y que contrasta, en gran medida, con el de las importaciones y las devoluciones.

El impuesto asociado a las importaciones decreció un 1% hasta junio, unos cuatro millones

La recaudación del impuesto autonómico vinculado a la entrada de mercancías en Canarias descendió un 1,03%, hasta los 401,4 millones de euros, frente a los 405,6 millones contabilizados durante los seis primeros meses de 2025. El retroceso de esta partida resta parte del impulso generado por el mercado interior y evidencia el diferente comportamiento de las dos principales fuentes de ingresos del impuesto.

A ello se suma el aumento de las devoluciones derivadas de la normativa del tributo del IGIC. Entre enero y junio, en la Agencia Tributaria de la comunidad autónoma el importe devuelto fue de 130,5 millones de euros, un 2,7% más que un año antes y un 27% superior al importe devuelto en el mismo periodo de 2024. Estas cantidades explican que el crecimiento final de la recaudación líquida, situado en ese 4,52%, sea inferior al avance registrado por las operaciones interiores.

La fotografía que deja el primer semestre es, por tanto, la de una economía canaria que, al igual que los últimos cuatro años, continúa generando más ingresos tributarios a través del mercado interior, del consumo, mientras la recaudación asociada a las importaciones comienza a retroceder. El avance del consumo y de las operaciones sujetas al impuesto dentro del Archipiélago sostienen así un nuevo récord del IGIC, aunque con un crecimiento mucho más moderado que en ejercicios anteriores.