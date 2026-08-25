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La suspensión de la reunión bilateral entre Canarias y el Estado deja en el aire la figura del defensor de menores

La Comunidad Autónoma esperaba abordar en la reunión con Infancia la implantación del pacto de migración, entre otras cuestiones

Un grupo de personas migrantes tras su llegada en cayuco a Lanzarote este agosto.

Un grupo de personas migrantes tras su llegada en cayuco a Lanzarote este agosto. / Adriel Perdomo / Efe

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Alexandra Socorro

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

La crisis de Ceuta, tras la entrada irregular de 80.000 personas los pasados 30 y 31 de julio, frustra la reunión bilateral de Infancia que Canarias tenía previsto mantener este miércoles con el Estado. El encuentro se hubiese producido después de que el pasado 23 de julio se suspendiera la Conferencia Sectorial de Inmigración, que finalmente no pudo celebrarse por falta de quórum tras el plantón de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP). La de este miércoles era una reunión donde Canarias pretendía abordar la falta de información sobre la fase de triaje. Una cuestión que sigue pendiente desde la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) el pasado 12 de junio y que ahora queda en el aire. Aunque la normativa comunitaria apenas introduce novedades en materia de infancia migrante, sí establece que durante esta primera fase de identificación y evaluación de los menores tras su llegada al territorio deben estar acompañados por un representante.

Hasta la fecha, la figura del representante continúa rodeada de interrogantes y las distintas reuniones suspendidas entre las administraciones no han permitido despejar las dudas en torno a esta figura. El encuentro, previsto para este miércoles, se celebrará finalmente el lunes 7 de septiembre. Son múltiples los asuntos que se quedaron en el aire después de la suspensión de la cita del 23 de julio y que, ahora, vuelven a quedarse pendientes. Más allá de la figura del represenante, Canarias también pretendía solicitar información sobre las cumbres europeas celebradas para abordar el PEMA, así como sobre su implementación.

Fuera del pacto, quedan pendientes otros asuntos, entre ellos el informe sobre la situación migratoria actual y la planificación ante las llegadas irregulares por vía marítima, aérea y terrestre al territorio nacional durante los próximos meses, así como la designación de las vocalías que representan a las comunidades autónomas en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

A la espera del Estado

Por su parte, el Ejecutivo autonómico continúa a la espera de que el Estado se pronuncie sobre la figura del representante de los menores migrantes no acompañados durante la fase de triaje. Una espera que viene acompañada de una crítica contundente. "Se ha perdido tiempo", lamenta la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez. El Pacto Europeo de Migración y Asilo entró en vigor hace casi tres meses, pero fue aprobado en el año 2024 y ya se conocía que los menores no quedaban exentos de esta fase de triaje.

Europa solo deja claro que serán los Estados miembros los encargados de definir esta figura. En el caso de las fronteras exteriores, las competencias corresponden al Gobierno central. Respecto al representante, la normativa establece que cada uno podrá prestar asistencia a un máximo de 30 menores. Sin embargo, sigue sin aclararse qué formación o requisitos deberán cumplir quienes desempeñen esta función. "Aún está por definir la formación profesional del representante. No sabemos si será jurista o si será alguien del ámbito social", reconoce Rodríguez.

Noticias relacionadas y más

Avances con respecto al pacto

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó ayer dos anteproyectos de ley destinados a adaptar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Las reformas contemplan, entre otras medidas, una agilización de los procedimientos de retorno de las personas migrantes que no tengan derecho a protección internacional. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que los cambios buscan configurar un "sistema de protección más ágil, eficaz y garantista".

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