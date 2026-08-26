La Aemet lo confirma: cielos despejados y temperaturas de hasta 30 grados este miércoles en Canarias

Canarias amanece este miércoles 26 de agosto con cielos poco nubosos o despejados en buena parte del Archipiélago. La nubosidad aparece de manera ocasional durante las primeras horas y volverá a ganar algo de presencia al final del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas se mantienen sin grandes variaciones. Santa Cruz de Tenerife alcanzará una máxima de 30 grados, mientras que Las Palmas de Gran Canaria llegará a los 28. Los termómetros no bajarán de los 23 grados en ninguna de las dos capitales.

El viento sopla moderado del norte en las islas orientales. En las occidentales predomina el viento flojo de componente norte o nordeste, aunque podrá aumentar de intensidad en determinados puntos. Las rachas más fuertes se esperan en zonas expuestas de Gran Canaria.

Viento y oleaje en las costas canarias

En el mar predomina el viento del nordeste de fuerza 3 a 4, aunque localmente podrá alcanzar fuerza 5. El estado de la mar oscilará entre la marejadilla y la marejada, con mar de fondo de alrededor de un metro.

El tiempo en cada isla

LANZAROTE

La jornada comienza con algunos intervalos nubosos, que darán paso a cielos poco nubosos. Las nubes podrán regresar durante las últimas horas del día. Las temperaturas apenas cambian y el viento sopla moderado del norte.

Arrecife: 23 / 28 °C

FUERTEVENTURA

Predominan los cielos poco nubosos o despejados. Habrá intervalos de nubes a primeras y últimas horas, especialmente en la mitad norte de la Isla. Las temperaturas permanecen estables y el viento será moderado del norte.

Puerto del Rosario: 22 / 28 °C

GRAN CANARIA

Los cielos estarán poco nubosos o despejados, aunque durante la mañana aparecerán intervalos en el sur. En el norte habrá nubes a primeras horas y al final de la jornada.

Las temperaturas registran pocos cambios. El viento sopla del norte y podrá ser ocasionalmente fuerte en los litorales del sureste y noroeste. Las brisas dominarán en el suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 23 / 28 °C

TENERIFE

El día estará poco nuboso, con intervalos en las vertientes sur y oeste durante la primera mitad de la jornada. Por la tarde, la nubosidad se concentrará principalmente en el norte.

Las temperaturas se mantienen estables. El viento será flojo del norte en general, aunque soplará con mayor intensidad en la vertiente sur del macizo de Anaga y en el extremo noroeste. En las cumbres centrales será de componente oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 23 / 30 °C

LA GOMERA

Predominarán los cielos poco nubosos. Durante la mañana habrá intervalos en el sur, mientras que en el norte aparecerán nubes al comienzo y al final del día.

Las temperaturas no experimentan cambios importantes. El viento sopla flojo del nordeste y ganará algo de intensidad en las vertientes este y noroeste.

San Sebastián de La Gomera: 23 / 29 °C

LA PALMA

Los intervalos nubosos se alternan con cielos poco nubosos, que predominarán durante las primeras y últimas horas. Las temperaturas se mantienen prácticamente sin cambios.

El viento sopla flojo de componente norte, con algo más de intensidad en el litoral este y en la vertiente noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 22 / 27 °C

EL HIERRO

La Isla registra intervalos nubosos, aunque los cielos poco nubosos ganarán protagonismo al comienzo y al final del día. Las temperaturas apenas varían.

El viento será flojo de componente norte y soplará algo más intenso en el litoral este y en el extremo noroeste.

Valverde: 18 / 23 °C