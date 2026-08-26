La Aemet prevé lluvias y rachas muy fuertes este jueves en Canarias

Canarias afrontará este jueves 27 de agosto una jornada marcada por los intervalos nubosos, las lluvias en las vertientes norte y el fortalecimiento del viento. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las rachas podrán ser localmente muy fuertes durante la tarde y la noche, especialmente en las islas orientales.

Las precipitaciones serán débiles u ocasionales en general, aunque podrán alcanzar intensidad moderada en las medianías del norte de Tenerife, La Gomera y La Palma. En Gran Canaria se esperan a partir del mediodía y podrían ser algo más frecuentes en las zonas de medianías.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con ascensos ligeros de las mínimas y descensos de las máximas en las vertientes norte y las zonas altas. Los termómetros alcanzarán los 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario, mientras que Las Palmas de Gran Canaria registrará una máxima de 26 grados.

El tiempo en Canarias por islas

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos cubiertos en el norte, que tenderán a despejarse durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del norte, girando al noreste y aumentando de intensidad a partir del mediodía. Se esperan intervalos fuertes por la tarde en el interior y no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Arrecife: 22 / 28 grados

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos que darán paso a cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del norte, girando al noreste y arreciando desde el mediodía, con intervalos fuertes durante la tarde. Podrían producirse rachas puntualmente muy fuertes en el sur de Jandía.

Puerto del Rosario: 23 / 29 grados

GRAN CANARIA

Predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles y ocasionales a partir del mediodía. Las precipitaciones podrán ser algo más intensas y frecuentes en las medianías. En el resto de la Isla se esperan cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente. Las máximas descenderán en el norte, especialmente en zonas altas, y aumentarán de forma ligera en la vertiente sur. El viento moderado del noreste se intensificará desde el mediodía y podrá dejar rachas localmente muy fuertes en las vertientes sudeste y oeste durante la tarde y la noche. Habrá brisas en la costa suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 24 / 26 grados

TENERIFE

Intervalos nubosos que tenderán a cielos cubiertos durante la mañana. Se esperan lluvias débiles o moderadas en el norte, más frecuentes en las medianías durante las horas centrales. Al final del día se abrirán amplios claros en la vertiente sur.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas descenderán, especialmente en medianías. Viento flojo del norte, girando al noreste y aumentando de intensidad desde el mediodía, con intervalos fuertes en la costa sudeste y el extremo noroeste. Habrá brisas en la costa oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 24 / 29 grados

LA GOMERA

Intervalos nubosos que evolucionarán hacia cielos cubiertos en el norte, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales. Podrán ser moderadas y más frecuentes en medianías. Al final de la jornada se abrirán amplios claros en el sur.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente. Las máximas se mantendrán con pocos cambios en las costas y descenderán en medianías y zonas altas. Viento del noreste, más intenso en las vertientes este y noroeste, que arreciará a partir del mediodía.

San Sebastián de La Gomera: 24 / 28 grados

LA PALMA

En el norte y el este habrá intervalos nubosos que tenderán a cielos cubiertos durante la mañana, con lluvias débiles o moderadas, más frecuentes en medianías. Las precipitaciones irán remitiendo durante la tarde. En el oeste, los intervalos nubosos darán paso a cielos poco nubosos al final del día.

Las temperaturas mínimas subirán de forma ligera o moderada. Las máximas descenderán en el norte y el este y permanecerán con pocos cambios en el oeste. Viento generalmente flojo del norte, girando al noreste y arreciando desde el mediodía. Habrá brisas en la costa oeste.

Santa Cruz de La Palma: 22 / 25 grados

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con predominio de cielos cubiertos en el norte, donde serán probables las lluvias débiles y ocasionales. Las precipitaciones serán más probables en medianías durante las horas centrales.

Las temperaturas mínimas subirán de forma ligera o moderada. Las máximas permanecerán con pocos cambios en las costas y descenderán ligeramente en medianías y zonas altas. Viento del noreste, más intenso en el litoral este y el extremo noroeste, que ganará fuerza a partir del mediodía.

Valverde: 17 / 21 grados