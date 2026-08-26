La Aemet prevé nubosidad y lluvias débiles en Canarias mañana jueves 27 de agosto

El tiempo en Canarias estará marcado este jueves 27 de agosto por la presencia de nubosidad y algunas lluvias débiles, especialmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta también a cambios en el viento, que soplará inicialmente de componente norte y girará a noreste durante la jornada.

En términos generales, los cielos presentarán intervalos nubosos, con predominio de las condiciones nubosas en el norte de las islas montañosas. Las precipitaciones serán ocasionales y tendrán mayor presencia en La Palma desde las primeras horas de la mañana, mientras que en otras islas podrían aparecer posteriormente.

En Lanzarote y Fuerteventura, la situación será más estable. La nubosidad tenderá a reducirse durante la tarde y dará paso a cielos poco nubosos.

Lanzarote

Lanzarote tendrá este jueves intervalos nubosos durante buena parte de la jornada, aunque la nubosidad irá desapareciendo progresivamente por la tarde, cuando se esperan cielos poco nubosos.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin grandes variaciones, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. En Arrecife se prevén valores de 23 grados de mínima y 29 de máxima.

El viento soplará de componente norte y cambiará posteriormente a noreste, con un aumento de intensidad a partir del mediodía.

Fuerteventura

En Fuerteventura se espera una evolución similar. La jornada comenzará con intervalos nubosos, pero las nubes irán perdiendo presencia durante la tarde.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios y las máximas subirán ligeramente. En Puerto del Rosario se esperan 23 grados de mínima y 28 de máxima.

El viento será inicialmente de componente norte, rolará a noreste y se intensificará desde el mediodía.

Gran Canaria

En Gran Canaria habrá diferencias importantes entre las distintas zonas de la isla. El norte estará más nuboso, especialmente durante la tarde, cuando la Aemet considera probables algunas lluvias débiles y ocasionales.

En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas subirán ligeramente tanto en medianías como en las zonas costeras, con un incremento más destacado de las máximas en el suroeste. En cambio, las temperaturas máximas bajarán ligeramente en las cumbres.

En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 24 grados de mínima y 28 de máxima.

El viento soplará de noreste y podrá ser ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste. Además, aumentará su intensidad a partir del mediodía.

Tenerife

Tenerife comenzará la jornada con cielos poco nubosos que evolucionarán hacia condiciones más nubosas durante la mañana. En el norte de la isla se esperan lluvias ocasionales por la tarde.

Las temperaturas subirán ligeramente en medianías y costas, con un aumento que podría ser más acusado de forma local en el este. Por el contrario, se espera un descenso de las temperaturas en las zonas altas.

En Santa Cruz de Tenerife, la previsión contempla 24 grados de mínima y 30 de máxima, una de las temperaturas más elevadas previstas en las capitales canarias para este jueves.

El viento será flojo de componente norte al comienzo y girará a noreste, con un aumento de intensidad a partir del mediodía.

La Palma

La Palma será una de las islas donde la nubosidad y las precipitaciones tendrán mayor protagonismo. En las zonas norte y este, los cielos poco nubosos de primeras horas tenderán a cubrirse durante la mañana, con lluvias ocasionales que remitirán por la tarde.

En el oeste se esperan intervalos nubosos que evolucionarán hacia cielos poco nubosos al final de la jornada.

Las temperaturas subirán ligeramente, de forma general, en medianías y costas, mientras que las máximas descenderán ligeramente en las cumbres. Santa Cruz de La Palma tendrá 23 grados de mínima y 27 de máxima.

El viento será flojo de componente norte, cambiará a noreste y ganará intensidad desde el mediodía.

La Gomera

En La Gomera, los intervalos nubosos serán más abundantes en el norte, donde podrían registrarse lluvias débiles y ocasionales durante la tarde. Las temperaturas subirán ligeramente, con un ascenso más acusado de las máximas en el suroeste.

San Sebastián de La Gomera tendrá 24 grados de mínima y 30 de máxima. El viento será del noreste y tendrá mayor intensidad en las vertientes este y noroeste, además de reforzarse a partir del mediodía.

El Hierro

En El Hierro, la situación será parecida. Los cielos estarán más nubosos en el norte y existe probabilidad de lluvias débiles ocasionales por la tarde. Las temperaturas tendrán pocos cambios o subirán ligeramente.

En Valverde se esperan 18 grados de mínima y 22 de máxima, los valores más bajos de las capitales y principales localidades indicadas en la previsión facilitada.

El viento soplará del noreste y será más intenso en el litoral este y en el extremo noroeste, con un nuevo incremento durante las horas centrales.