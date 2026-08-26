Canarias encara 11 frenéticos días que marcarán el final de la legislatura

Canarias afronta 11 días frenéticos en los que el Gobierno de Fernando Clavijo espera avanzar en tres de las principales negociaciones que mantiene abiertas con el Estado antes del final de la legislatura: el ‘decreto Canarias’, el nuevo sistema de financiación autonómica y la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. La agenda de los próximos días incluye el Consejo de Ministros de la próxima semana, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 4 de septiembre y la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el día 7, mientras otras cuestiones, como las competencias aeroportuarias, continuarán negociándose durante el mes.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, considera que el momento le ofrece al Archipiélago una oportunidad para obtener avances ante la necesidad del Ejecutivo central de recabar apoyos. "Son 11 días vitales”, remarcó este miércoles.

Consejo de Ministros

El primer hito será, previsiblemente, el próximo Consejo de Ministros, al que el Gobierno canario espera que llegue el denominado ‘decreto Canarias’ o decreto de medidas urgentes para las Islas, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo dejara fuera de la primera reunión del Gobierno, el pasado martes, tras las vacaciones estivales. El aplazamiento no supone, por ahora, un incumplimiento del compromiso adquirido el pasado 27 de julio entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, que contemplaba que este real decreto específico para las Islas se aprobara en el primer Consejo de Ministros después del verano.

Lo que llega al Consejo, sin embargo, será una parte del planteamiento inicial del decreto elaborado por el Gobierno canario, que se ha ido desgranando a medida que distintas reivindicaciones han encontrado otras vías de solución, mientras que otras quedan pendientes. Cabello recuerda que aquel documento era una “declaración de máximos”, con 35 medidas y 12 disposiciones adicionales.

La Palma y superávit

Cabello señala tres medidas que Canarias espera que formen parte del decreto que llegue al Consejo de Ministros: 600 millones de euros para poder utilizar el superávit autonómico, una demanda crucial desde el inicio de la legislatura para la operatividad del Archipiélago en servicios esenciales como la educación, sanidad, bienestar social y vivienda; 100 millones para la reconstrucción de La Palma; y la ratificación de la bonificación del 60% del IRPF para los residentes palmeros. Asimismo, el Ejecutivo canario confía en que ese decreto contenga lo que el portavoz del Gobierno describe como la "pedrea", con fondos "más pequeños" para agua o empleo, que arrastran una parálisis desde el Presupuesto estatal prorrogado de 2022.

Cabello indica que el Gobierno canario no tiene todavía el texto definitivo del Real decreto. “Eso es lo que nosotros entendemos que va a ir el próximo martes al Consejo de Ministros”, señala, tras el acuerdo con el ministro de Hacienda.

Los componentes esenciales de este concierto con el Estado suponen que Canarias apruebe el sistema de financiación autonómica (donde también crece la ficha financiera en más de 1.337 millones de euros) y que el Gobierno de Pedro Sánchez dé un paso más en recabar el voto de Coalición Canaria (CC) para la aprobación de los únicos Presupuestos generales de la legislatura, que el Ejecutivo central quiere sacar a finales de este año.

Transferencias aeroportuarias

Pese a que quedan aún asuntos pendientes del 'decreto Canarias' inicial, para el Gobierno es esencial que se vayan dando pasos como los 196,1 millones aprobados antes de las vacaciones para pobreza, empleo o compensar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo. Además, en septiembre esperan que se culminen las transferencias aeroportuarias a Canarias con un órgano bilateral de gestión y con competencias mayores que las de Euskadi.

Sistema de financiación autonómica

Tras el Consejo de Ministros, el 4 de septiembre, Canarias apoyará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el sistema de financiación autonómica. La propuesta del Estado contemplaba para Canarias 611 millones de euros adicionales, una cantidad que el Gobierno de Clavijo consideró insuficiente y que explica el rechazo inicial de las Islas al modelo.

Tras la negociación con Hacienda, Canarias ha situado su mejora en 1.337 millones de euros adicionales al año, y ha logrado otra cuestión esencial: que los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) queden fuera del sistema.

Pacto migratorio europeo

Estos 11 días frenéticos se cierran con la reunión el 7 de septiembre para abordar el Pacto Europeo de Migración y Asilo en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, cuya reunión con Canarias estaba prevista inicialmente para este miércoles y quedó aplazada por la crisis de Ceuta.

En el encuentro, el Gobierno canario pretende abordar con el Estado la falta de definición de la figura que deberá acompañar a los menores migrantes no acompañados durante la fase de triaje prevista en el Pacto europeo, así como recabar información sobre su aplicación y sobre las cumbres europeas celebradas al respecto.

Canarias también prevé reclamar información sobre la situación migratoria y la planificación ante las próximas llegadas por vía marítima, aérea y terrestre, además de la designación de las vocalías autonómicas en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

Matilde Asián, de vacaciones

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto (CC), asumirá la representación y el voto de Canarias en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará el 4 de septiembre, debido a que la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), "se encuentra de vacaciones", según el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Según fuentes consultadas, Asián prefiere ausentarse del Consejo antes de respaldar el sistema de financiación que CC , socio de los populares en el Ejecutivo regional, apoya por el «bien de Canarias», remarca Cabello. Recalca que el voto es del Gobierno canario, no de partidos, y será favorable únicamente si el Estado cumple de manera estricta con sus dos condiciones: garantizar los 1.300 millones de euros adicionales para el nuevo sistema de financiación de las Islas y excluir por completo los recursos del REF del cálculo de la financiación.