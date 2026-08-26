Un canario se muda al norte de Noruega en busca de trabajo y acaba convertido en hincha del Bodø/Glimt

Acorán viajó desde Tenerife hasta el norte de Noruega para trabajar durante el invierno en una fábrica de bacalao de las islas Lofoten. Cuando terminó la temporada, se trasladó a Bodø sin empleo y con la intención de encontrar una nueva oportunidad. Una semana después ya había firmado un contrato y recibido entradas para ver al Bodø/Glimt antes incluso de incorporarse a su nuevo puesto.

La historia se ha conocido gracias a un vídeo publicado por la cuenta de fútbol Tréboles FC, que ha encontrado a un canario en Noruega.

En apenas cuatro meses, Acorán ya ha asistido a diez partidos del Bodø/Glimt, ha conocido a una de las leyendas históricas del fútbol noruego y guarda un sombrero con el escudo del equipo firmado por varios de sus referentes.

Una visita al estadio antes de abandonar Bodø

Al terminar su trabajo en Lofoten, Acorán decidió desplazarse hasta Bodø para buscar empleo. La tarea no resultó sencilla. Según cuenta, en una ciudad de unos 47.000 habitantes es difícil acceder a determinadas oportunidades laborales cuando no se dispone de contactos.

Después de una semana de búsqueda sin resultados, comenzó a plantearse su marcha. Antes de tomar el tren hacia el sur, quiso pasar por el estadio del Bodø/Glimt para comprar algún recuerdo del club.

Cuando llegó, el equipo estaba a punto de comenzar un entrenamiento. Acorán explicó que venía de Tenerife y trasladó su admiración por los logros recientes del conjunto noruego. Durante aquella visita pudo conocer a Harald Berg, una de las figuras del fútbol del país durante la década de 1970 y abuelo del actual capitán del Bodø/Glimt, Patrick Berg.

El encuentro aumentó su interés por el club, pero todavía quedaba por resolver el problema que lo había llevado hasta Bodø: encontrar un trabajo que le permitiera permanecer en la ciudad.

Acorán junto a Harald Berg, leyenda del fútbol noruego y abuelo del capitán del Bodø/Glimt, Patrick Berg. / Acorán

Una noche que cambió sus planes

Acorán conoció entonces a una persona del municipio y le pidió quedarse una noche en su casa. El tren hacia el sur solo salía una vez al día y su horario le impedía continuar el viaje como tenía previsto.

Durante la cena le explicó que había terminado su empleo en la industria del bacalao y que llevaba varios días buscando otra oportunidad. Su anfitrión le propuso permanecer una jornada más mientras consultaba con su jefe si existía alguna vacante en la empresa.

La gestión prosperó con rapidez. La conversación tuvo lugar un jueves y el viernes Acorán ya había firmado un contrato para comenzar a trabajar el lunes.

Antes incluso de incorporarse, su nuevo jefe le entregó entradas para el siguiente partido del Bodø/Glimt. Acorán acudió con el sombrero que había comprado como recuerdo del club y comenzó así una afición que no ha dejado de crecer.

Del bacalao a la construcción

El tinerfeño trabaja actualmente para una empresa dedicada a la producción de bloques de hormigón destinados a grandes infraestructuras, como túneles y otros proyectos de construcción.

La compañía es además patrocinadora del Bodø/Glimt, una vinculación que le facilita el acceso al estadio y le ha permitido seguir de cerca al equipo.

"Trabajo para una empresa que es patrocinadora del equipo. Por eso tengo acceso al estadio", explica Acorán, que asegura estar muy contento con su nueva vida en Noruega.

Su afición queda reflejada en el sombrero con el escudo del club que muestra durante el vídeo. En él ha reunido las firmas de varias leyendas del Bodø/Glimt. "Me gusta el fútbol y vivir esta experiencia es un sueño", reconoce.

De Tenerife a los 30 grados bajo cero

La adaptación al norte de Noruega también ha supuesto acostumbrarse a unas condiciones climáticas completamente diferentes a las de Canarias. Acorán llegó coincidiendo con una semana marcada por una tormenta y temperaturas extremadamente bajas.

"El invierno aquí pega duro. Llegué justo en una semana de tormenta de fríos siberianos", relata. La temperatura más baja que ha soportado hasta ahora fue de 30 grados bajo cero durante febrero.

Pese al frío y a las dificultades iniciales para encontrar empleo, decidió permanecer en Bodø. Cuatro meses después, asegura sentirse satisfecho con el giro que dio su vida tras finalizar aquella primera temporada en la fábrica de bacalao.

Acorán posa junto al escudo del Bodø/Glimt con su sombrero firmado por varias leyendas del club noruego. / Acorán

El sueño de recibir a los grandes de Europa

La participación del Bodø/Glimt en la Liga de Campeones ha multiplicado la ilusión de Acorán. Entre los posibles rivales que le gustaría ver en el estadio menciona al Barcelona, el Manchester City, el Liverpool, el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund.

El canario confía en que el conjunto noruego pueda competir pese a los cambios experimentados por su plantilla. "Este año tenemos algunas bajas con respecto al anterior, pero estamos fuertes", afirma.

Entre los futbolistas a los que seguirá con mayor atención destaca a Andreas Helmersen, al que considera una buena promesa y un delantero con condiciones para convertirse en un importante número nueve.

Acorán llegó a Noruega para trabajar en el bacalao y estuvo a punto de abandonar Bodø después de una semana buscando empleo. Una conversación durante una cena cambió sus planes: al día siguiente tenía contrato y, antes de comenzar a trabajar, ya contaba con una entrada para el fútbol. Ahora continúa construyendo su vida en el norte del país vestido con los colores amarillos del Bodø/Glimt.