España destina una patrullera incautada a paramilitares libios a la vigilancia de Canarias

Una de las dos patrulleras de las que España se incautó en verano del año pasado cuando eran transportadas a Libia para sumarse al inventario de los paramilitares del TBZ tiene a Canarias como destino. El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) incorpora ambas embarcaciones a su flota después de someterlas a los necesarios trabajos de adaptación a su nuevo cometido. Rebautizadas como Torgo I y Torgo II, una de ellas operará en el Archipiélago y la otra, en Galicia.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) aún no ha precisado cuál de las dos patrulleras tendrá base en Canarias ni en qué puerto, por tanto, quedará amarrada. Pero sí se conocen sus características principales: unos 38 metros de eslora, una autonomía más que considerable y capacidad para navegar a gran velocidad y actuar en mar abierto. Es decir, no son lanchas para perseguir ‘planeadoras’ a pocos metros de la costa: son patrulleras concebidas para pasar días en el mar, localizar objetivos y ejecutar operaciones lejos de la costa. Y esto es precisamente lo que las hace ideales para la labor del SVA en Canarias.

El Archipiélago ocupa una posición clave en las rutas atlánticas de la cocaína y, por su particular situación en el mapa de España, se encuentra a cientos de millas de los principales puntos de apoyo. La vigilancia no se limita así a las aguas más próximas a las Islas. En ocasiones comienza mucho más lejos, en zonas donde esa notable distancia del litoral, el tiempo y el estado de la mar condicionan cada decisión.

Las dos patrulleras fueron construidas en los astilleros Grandweld Shipyards, en Dubái, tal como avanzó La Razón este lunes. En agosto de 2025 viajaban a bordo del Lila Mumbai, ese macrobuque que transportaba varias embarcaciones hacia Bengasi, en el este de Libia. El mercante fue interceptado por las autoridades españolas en el estrecho de Gibraltar como respuesta al embargo internacional sobre Libia decretado por Naciones Unidas. La operación impidió que el cargamento, incluidas ambas patrulleras, llegara a su destino, lo que dio lugar a la apertura de un procedimiento judicial para dilucidar la naturaleza y el destinatario de los vehículos y demás bienes y materiales interceptados.

El barco, transportado en el macrobuque Lila Mumbai, tenía como destino el puerto mediterráneo de Bengasi

El Lila Mumbai permaneció las primeras semanas en Ceuta y después se redirigió al puerto de Algeciras. Allí se descargaron diez embarcaciones: las dos patrulleras de mayor tamaño -ahora en la flota del SVA-, dos unidades de desembarco y seis lanchas más pequeñas. Varios de estos vehículos llevaban las siglas TBZ, asociadas al grupo armado libio Tariq Ben Zeyad. Esta milicia paramilitar está dirigida por Saddam Haftar, hijo del mariscal Jalifa Haftar, uno de los hombres fuertes del conflicto que mantiene dividido el país. Organizaciones internacionales han relacionado a miembros de esta estructura con graves violaciones de los derechos humanos. Las dos patrulleras permanecieron durante meses bajo custodia en Algeciras mientras se desarrollaba el procedimiento abierto tras la incautación y hasta su adscripción a Vigilancia Aduanera. La empresa Logistika 360 se encargó de su botadura desde el muelle de Isla Verde.

El caso es que el destino final de las patrulleras en Galicia y Canarias tiene algo de paradójico: dos embarcaciones fabricadas para reforzar la capacidad de una milicia libia han acabado incorporadas a los medios de que España dispone para combatir el tráfico de drogas. La Administración amplía así su flota con dos barcos que, de no haber sido intervenidos, habrían terminado al servicio de un propósito muy distinto y en un escenario que nada tiene que ver con las aguas gallegas e isleñas.

Un Atlántico revuelto

La llegada de una de las Torgo al Archipiélago se produce en un momento de creciente presión sobre las rutas atlánticas. Las organizaciones dedicadas al narcotráfico han diversificado sus métodos y sus medios. Utilizan mercantes, veleros, pesqueros, embarcaciones recreativas y hasta semisumergibles; cambian de ruta, de bandera y de procedimiento; a veces cruzan directamente el Atlántico y otras, descargan en puntos de apoyo de la costa africana para continuar después hacia Canarias, la Península o el resto de Europa...

En ese proceso de ‘diversificación’ del narco aparecen los buques nodriza, que navegan lejos de la costa y pasan la droga a embarcaciones de menor tamaño. Y también las operaciones de abastecimiento en alta mar, que son más difíciles de detectar y de perseguir que los desembarcos tradicionales. El objetivo es ganar distancia, tiempo y anonimato. Canarias se encuentra en medio de ese corredor. Su posición la convierte en escala, punto de paso y zona de vigilancia. La misma geografía que favorece la navegación comercial y conecta Europa, África y América ofrece también oportunidades a las redes criminales. En definitiva, la Macaronesia, con Cabo Verde y los archipiélagos atlánticos como referencias, forma parte de ese espacio de tránsito. Y como ejemplo basta recordar lo ocurrido el pasado junio, cuando el buque de operaciones especiales Petrel I, justamente de la flota de Vigilancia Aduanera, interceptó un velero con cerca de 500 kilos de cocaína a unas 400 millas al sur de las Islas.

La patrullera con destino en la Comunidad Autónoma ayudará así en las tareas que ejecutan los buques oceánicos, las aeronaves y las unidades de tierra del SVA. También permitirá reforzar la coordinación con la Guardia Civil, la Policía Nacional y los servicios aduaneros de otros países, de manera especial en aquellas operaciones que exijan vigilancia prolongada o una intervención lejos de las costas canarias.

De modo que la estrecha y efectiva vigilancia de las aguas españolas y el embargo internacional sobre Libia le permiten ahora al SVA disponer de una patrullera de 38 metros con la que mirar a mayores distancias y permanecer más tiempo en una zona marítima. También es capaz de responder con eficacia ante embarcaciones rápidas, buques sospechosos o posibles operaciones de transbordo de drogas.