El glosario para entender a la generación TikTok: ‘farmear aura’, ‘sigma’, ‘six-seven’ y otros términos

“Six-seven”, “sigma”, “+1.000 de aura” o “farmear”. Para muchos adultos pueden parecer palabras y expresiones sin relación alguna, pero forman parte de un nuevo código que se extiende entre adolescentes y jóvenes a través de la red social TikTok y que ya salió de las pantallas para ocupar parques, plazas y otros espacios públicos. Son las llamadas batallas de aura, una tendencia que también llegó a Canarias y que prepara ahora una nueva cita en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la convocatoria que circula por redes sociales, el próximo encuentro tendrá lugar el 29 de agosto en la cúpula del parque de San Telmo a partir de las 18.00 horas. El reclamo resulta tan peculiar como la propia competición: el premio anunciado para el ganador es una lata de Monster. La convocatoria no implica, al menos con la información disponible públicamente, que la marca de bebidas energéticas participe o patrocine la quedada.

El encuentro grancanario llega pocos días después de que El Cuadrilátero de La Laguna, en Tenerife, acogiera una de estas peculiares batallas. Allí, varios jóvenes se colocaron por turnos en el centro de un círculo mientras decenas de personas observaban, gritaban, grababan con sus teléfonos y decidían con sus reacciones quién desprendía más “aura”.

La Provincia

Pero ¿qué significa “farmear aura”?

Para entender la competición primero hay que descifrar su nombre. “Farmear” procede del vocabulario de los videojuegos. Se utiliza para describir la repetición de determinadas acciones con el objetivo de conseguir experiencia, monedas, objetos o cualquier otro recurso dentro de una partida.

“Aura”, mientras tanto, adoptó en internet un significado diferente al tradicional. Entre las generaciones más jóvenes se utiliza para hablar del carisma, la presencia, el estilo o esa capacidad difícil de explicar que hace que alguien parezca especialmente seguro o interesante.

De la unión de ambas palabras surge “farmear aura”: hacer algo que aumente metafóricamente esos puntos imaginarios de carisma.

Por ejemplo, atravesar una situación complicada sin perder la calma puede hacer que alguien consiga “+1.000 puntos de aura”. Tropezarse después de intentar hacer una entrada espectacular, mirar alrededor para comprobar si alguien estaba observando o forzar demasiado una pose puede provocar justo lo contrario: “perder aura”.

No existen, evidentemente, puntos reales ni un sistema oficial para medirlos. Todo forma parte de un juego colectivo nacido en internet.

De un meme de internet a batallas en plena calle

La expresión tampoco apareció de la noche a la mañana. Una de las primeras utilizaciones documentadas de “aura farming” se remonta al 28 de enero de 2024, cuando un usuario publicó en TikTok un vídeo de una salida con amigos acompañado por esas palabras. Durante los meses posteriores empezó a extenderse especialmente entre comunidades relacionadas con el anime y los memes, haciéndose viral.

El siguiente paso fue convertir el meme en una competición real. Durante las últimas semanas comenzaron a proliferar las denominadas batallas de aura, encuentros en los que los jóvenes pasan de consumir los códigos de TikTok desde sus teléfonos a reproducirlos frente a otras personas.

La dinámica recuerda ligeramente a una batalla de gallos, aunque aquí nadie necesita improvisar una rima. Dos participantes se enfrentan mediante poses, miradas, caminatas, bailes, gestos y referencias a memes. El objetivo consiste simplemente en transmitir más presencia y seguridad que el rival. Tampoco existe un reglamento único y, en muchos casos, el propio público decide al ganador mediante gritos y aplausos.

Las competiciones se extendieron por diferentes países de Latinoamérica y durante este verano comenzaron también a aparecer convocatorias en España. Ciudades como A Coruña o Vigo anunciaron sus propios encuentros antes de que el fenómeno dejara también imágenes en Canarias.

Diccionario para entender una batalla de aura o a la generación Tik Tok

Aura: carisma, presencia, seguridad o estilo que una persona transmite. En la jerga de internet, alguien “tiene aura” cuando consigue resultar especialmente impresionante sin aparentar que se esfuerza demasiado.

carisma, presencia, seguridad o estilo que una persona transmite. En la jerga de internet, alguien “tiene aura” cuando consigue resultar especialmente impresionante sin aparentar que se esfuerza demasiado. Farmear: término heredado de los videojuegos. Significa realizar acciones, generalmente de forma repetida, para acumular recursos, experiencia u objetos.

término heredado de los videojuegos. Significa realizar acciones, generalmente de forma repetida, para acumular recursos, experiencia u objetos. Puntos de aura: puntuación imaginaria que se gana o pierde dependiendo de lo “cool” o incómoda que resulte una acción. “+1.000 de aura” supone un elogio; perder puntos de aura significa justo lo contrario.

puntuación imaginaria que se gana o pierde dependiendo de lo “cool” o incómoda que resulte una acción. “+1.000 de aura” supone un elogio; perder puntos de aura significa justo lo contrario. Batalla de aura: duelo entre dos o más participantes que intentan demostrar quién transmite mayor presencia mediante movimientos, poses, expresiones o referencias a memes.

duelo entre dos o más participantes que intentan demostrar quién transmite mayor presencia mediante movimientos, poses, expresiones o referencias a memes. Aura walk: una entrada o caminata ejecutada con una seguridad deliberadamente exagerada para sumar “aura”.

una entrada o caminata ejecutada con una seguridad deliberadamente exagerada para sumar “aura”. Pose o cara sigma: expresión facial exageradamente seria que intenta transmitir seguridad y frialdad. Puede aparecer acompañada de una mandíbula muy marcada o una mirada fija.

expresión facial exageradamente seria que intenta transmitir seguridad y frialdad. Puede aparecer acompañada de una mandíbula muy marcada o una mirada fija. Mewing: término originalmente asociado a una técnica de colocación de la lengua que terminó incorporándose al universo de memes relacionados con la mandíbula y la estética facial.

término originalmente asociado a una técnica de colocación de la lengua que terminó incorporándose al universo de memes relacionados con la mandíbula y la estética facial. Phonk: estilo musical utilizado con mucha frecuencia en vídeos y montajes de personajes “sigma”, entradas espectaculares y, ahora, batallas de aura.

estilo musical utilizado con mucha frecuencia en vídeos y montajes de personajes “sigma”, entradas espectaculares y, ahora, batallas de aura. Brainrot: literalmente, “cerebro podrido”. Se utiliza de manera humorística para describir contenidos, palabras o memes extremadamente repetitivos, absurdos y ligados a pasar muchas horas consumiendo contenido en internet.

Qué significa “six-seven” y por qué todo el mundo dice 67

“67” no se pronuncia como el número sesenta y siete en inglés (sixty-seven), sino separando ambas cifras: “six-seven”.

Su origen viral está relacionado con la canción Doot Doot (6 7) del rapero estadounidense Skrilla. El sonido comenzó a aparecer de forma masiva en vídeos y memes, especialmente relacionados con el baloncesto, hasta dar lugar a una expresión utilizada por niños y adolescentes prácticamente en cualquier situación.

¿Qué significa realmente?

La respuesta es que no tiene una definición fija. Algunas personas lo utilizan con un sentido parecido a “más o menos” o “esto o aquello”, acompañado por un gesto en el que ambas manos, con las palmas hacia arriba, suben y bajan alternativamente. Otras simplemente gritan “six-seven” porque reconocen el meme.

Su falta de significado es, precisamente, parte del chiste. Utilizarlo demuestra que quien lo dice conoce una referencia que buena parte de los adultos no entiende.

Qué significa ser “sigma”

Algo diferente ocurre con “sigma”. La palabra existía en internet mucho antes de estas batallas y procede del concepto de "sigma male", una supuesta clasificación masculina que describía al hombre independiente que no necesita ocupar el puesto de “alfa” porque decide mantenerse fuera de esa jerarquía.

La expresión terminó convertida en meme. Personajes de películas, deportistas o cualquier persona que mantuviera una actitud especialmente fría, segura o desafiante comenzaron a recibir la etiqueta de “sigma”. Con el tiempo aparecieron también la “sigma face”, la “sigma stare” o las poses sigma, muchas veces utilizadas ya con intención puramente humorística.

Por eso un participante puede recurrir en plena batalla a una mirada “sigma”, gritar “six-seven”, hacer el gesto asociado al meme o simplemente caminar lentamente delante de su rival. Quien entienda esas referencias probablemente reaccionará. Quien no las conozca puede quedarse mirando sin comprender absolutamente nada.

Del móvil a las plazas

Detrás del carácter absurdo de muchas de estas expresiones existe también otra particularidad: un fenómeno construido dentro de TikTok está provocando que centenares de jóvenes dejen durante unas horas la interacción exclusivamente digital para reunirse físicamente.

Las plazas y parques pasan así a convertirse en escenarios donde se reproducen códigos nacidos en vídeos de apenas unos segundos. Una tendencia difícil de descifrar para generaciones anteriores pero perfectamente reconocible para quienes crecieron entre memes, edits, videojuegos y redes sociales.

Y para quienes pasen junto a la cúpula de San Telmo y se encuentren con un círculo de adolescentes gritando “six-seven” mientras alguien posa seriamente en el centro, al menos ya habrá una explicación: están intentando farmear aura.