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Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por bajarse del coche y pisar la calzada sin este elemento obligatorio: la DGT extrema la vigilancia de los conductores canarios

Tráfico insiste en la importancia de la revisión previa del coche y el uso de elementos de seguridad obligatorios para reducir la siniestralidad

La Guardia Civil vigila que los conductores cuenten con los elementos obligatorios en el vehículo

La Guardia Civil vigila que los conductores cuenten con los elementos obligatorios en el vehículo / ED

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Helena Ros

Helena Ros

Los conductores pueden encontrarse con diferentes imprevistos durante sus desplazamientos y verse obligados a tener que detener el vehículo en una vía interurbana. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los usuarios la importancia de revisar los coches antes de lanzarse a las carreteras y contar con los elementos obligatorios para garantizar la seguridad vial, reducir la siniestralidad en las carreteras y evitar sanciones económicas.

Tráfico ha lanzado un recordatorio a los conductores sobre la importancia de contar con el chaleco reflectante en el vehículo y utilizarlo en las vías interurbanas. "Caminar por vía interurbana nos exige redoblar esfuerzos en materia de seguridad vial", señalan.

Un elemento clave en los desplazamientos

El artículo 118 del Reglamento General de Circulación recoge que "los conductores de motocicletas, turismos, autobuses, automóviles destinados al transporte de mercancías, vehículos mixtos, conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, de acuerdo con los requisitos de los equipos de protección individual, que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas".

Por lo tanto, los usuarios están obligados a usarlo cuando se encuentren en una carretera fuera del poblado, tanto en la calzada como en el arcén.

Chaleco reflectante ¿es obligatorio llevarlo en el coche este verano?

Chaleco reflectante ¿es obligatorio llevarlo en el coche este verano? / LP

Elevadas sanciones para quienes no cumplan con la normativa

No hacer uso del chaleco en estas circunstancias se considera una infracción grave. La normativa incluye esta prenda las infracciones que se interponen por no utilizar correctamente los elementos de protección obligatorios.

Si un agente detecta a un conductor sin utilizar el chaleco reflectante reglamentario cuando sale del vehículo y ocupa la calzada o el arcén de una vía interurbana, se enfrenta a una sanción de 200 euros y la detracción de 4 puntos del permiso de conducir.

Los peatones

Utilizar el chaleco reflectante no quiere decir que los peatones puede librarse de otras obligaciones. Como norma general, los peatones deben circular por la izquierda en las vías fuera de poblado, de manera que puedan observar de frente los vehículos que se aproximan. "Si existe arcén, se caminará por él, y si no existe, se circulará por la calzada, lo más pegado posible al borde. Si son varias las personas, deberán ir una detrás de otras, en fila india", explican.

Además, entre la puesta y la salida del sol, o cuando las condiciones meteorológicas compliquen la visibilidad, "los peatones que circulen por la calzada o el arcén deberán ir provistos de algún elemento luminoso o retro reflectante homologado y procurarán vestir ropas de color claro para ser lo más visibles posible para los conductores", señalan.

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La DGT insiste en la importancia de cumplir con la normativa para garantizar la seguridad vial y reducir los atropellos.

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