La Policía Nacional lo confirma: este es el método que deben conocer los canarios para detectar llamadas engañosas y proteger sus información bancaria
Las autoridades facilitan un método a los ciudadanos para no caer en las llamadas fraudulentas
Recibir una llamada desde un número desconocido despierta cada vez más desconfianza, ya que los ciberdelincuentes aprovechan estos métodos para hacerse pasar por bancos, empresa u organismos públicos con el objetivo de conseguir datos personales o información bancaria de sus víctimas.
La Policía Nacional ha compartido un vídeo en el que explica el sencillo método con el que los ciudadanos pueden detectar un contacto fraudulento antes de facilitarle información. "Coge llamadas de números desconocidos sin miedo", animan.
Este tipo de engaños se le conoce como vishing, "un tipo de estafa de ingeniería social por teléfono en la que, a través de una llamada, se suplanta la identidad de una empresa, organización o persona de confianza, con el fin de obtener información personal y sensible de la víctima", explican desde el INCIBE
En qué consiste el método LAP
Las autoridades han facilitado una práctica a los ciudadanos que deben aplicar en cada llamada desconocida.
L de Localización
El primer paso consiste en observar el número de teléfono y su prefijo antes de responder. La Policía Nacional recomienda prestar especial atención a las llamadas internacionales que no se esperan. "Si el prefijo es de fuera de España, no lo cojas a no ser que estés esperando una llamada de ese país", advierten.
A de Autor
El segundo paso del método LAP consiste en averiguar quién realiza realmente la llamada. "Si conoces a la persona no está de más que es ella con alguna pregunta de seguridad", comenta la agente. En el caso de familiares o personas cercanas, los agentes proponen realizar alguna pregunta que permita confirmar su identidad o utilizar una clave previamente pactada, ya que con el avanece de las tecnologías los ciberdelincuentes son capaces de clonar voces y que la víctima caiga en la trampa.
P de Propósito
La última letra corresponde al propósito de la llamada. Es un aspecto importante, ya que muchas estafas telefónicas tiene como finalidad generar miedo a la víctima para que actúe con rapidez y sin pensar en las posibles consecuencias. "Si te pide datos bancarios o personales cuelga inmediatamente", avisan.
Qué hacer si ya has facilitado tus datos
En caso de haber facilitado datos bancarios o financieros, INCIBE recomienda contactar inmediatamente con la entidad bancaria y revisar las cuentas y tarjetas para localizar posibles movimientos sospechosos. Si durante la llamada se proporcionaron credenciales de acceso, también conviene cambiar las contraseñas cuanto antes y activar la autenticación en dos simples pasos.
Ante cualquier sospecha, lo mejor es interponer una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional y así ayudar a que otros ciudadanos puede ser víctimas de este fraude. "No te dejes llevar ni por el miedo ni por la prisa", concluye.
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