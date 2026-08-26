El PSOE lleva a los juzgados al Gobierno de Canarias por su negativa a informar sobre los beneficiarios de ayudas por el volcán en La Palma

La diputada socialista por La Palma Alicia Vanoostende ha llevado a los tribunales la negativa del Gobierno de Canarias a facilitarle un listado de los beneficiarios de las ayudas públicas concedidas por la erupción del volcán Tajogaite después de agotar las vías parlamentarias para acceder a esta información, asegura. Vanoostende explicó este miércoles en rueda de prensa que su petición busca ejercer su función de control al Ejecutivo y afirmó que los servicios jurídicos del Parlamento respaldaron su derecho a acceder a la documentación. "Yo no he elegido este camino, sino que el Gobierno me ha llevado hasta aquí", aseguró la diputada, quien recalcó que no cuestiona "las ayudas, las cantidades pagadas ni a los beneficiarios", sino que necesita información para poder fiscalizar la gestión del Gobierno.

Según relató, inicialmente solicitó un listado de los beneficiarios y el Ejecutivo le ofreció consultar la documentación en la consejería correspondiente, una opción que Vanoostende ha rechazado porque, según señaló, necesita disponer de la información para estudiarla y trabajar con ella. La diputada apuntó que pese al criterio favorable de los servicios jurídicos y de la Mesa del Parlamento, los grupos que sustentan el Gobierno votaron posteriormente en contra de facilitarle la información en el pleno.

Protección de datos

Vanoostende defendió que la protección de datos y el acceso a la información son compatibles y negó que el recurso judicial pretenda modificar las ayudas o los derechos de los afectados. También rechazó que el PSOE haya obligado a los damnificados a personarse en el procedimiento y aseveró que fue el Gobierno de Canarias quien publicó el emplazamiento judicial.

“Si las ayudas están correctamente concedidas y todo se ha tramitado conforme a la legalidad, ¿por qué no podemos conocer la información para poder comprobarlo?”, cuestionó la diputada palmera, que considera que “el que nada teme, nada oculta”.