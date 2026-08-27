Adiós a las escayolas tradicionales: los yesos 'waterproof' permiten a los niños disfrutar del verano

Sufrir una fractura en verano ya no implica renunciar a la piscina o a la playa gracias a los yesos waterproof, pues permiten que los niños puedan disfrutar de un baño sin poner en riesgo la inmovilización. Esta alternativa, además de hacer más llevadera la recuperación, evita los problemas que puede ocasionar que una escayola convencional se moje. Según explica el doctor Héctor Almeida, especialista en traumatología en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias y en el Hospital Universitario Vithas Las Palmas, el recurso se compone de dos partes. Por un lado, un relleno impermeable que sustituye al algodón clásico. Por otro, una fibra de poliéster que reemplaza al yeso tradicional y que es mucho más resistente y ligera.

"Cuando un yeso convencional se moja, hay que cambiarlo porque pierde la capacidad de inmovilizar y puede causar daños graves en la piel. De hecho, es habitual que vengan muchos niños a Urgencias por haberse mojado la escayola en la ducha o haber sufrido una caída accidental en una piscina", comenta el facultativo.

Pero, ¿para qué tipos de fracturas está indicada esta opción? Tal y como comenta el experto, en general puede aplicarse a cualquiera que afecte a miembros inferiores o superiores y que se trate de forma conservadora. Sin embargo, no es apta para los pacientes que presentan heridas o que se han sometido a una intervención quirúrgica recientemente.

Más ligereza

Otro de los grandes beneficios que ofrecen los yesos impermeables es su ligereza, una característica que hace posible mantener también cierto nivel de actividad física en algunos casos. "En aquellas fracturas que no se han desplazado y simplemente deben estar inmovilizadas a la espera del tiempo de curación, que suele durar entre cuatro y seis semanas, es posible practicar deportes que no impliquen impacto, pero siempre con una intensidad leve. Con los yesos tradicionales, esto no es viable por el peso que presentan", detalla el doctor.

Además, la alternativa no altera el tiempo que necesita una fractura para sanar, ya que esto depende de la fisiología de cada persona. "La gran ventaja que tiene es que, al permitir que el paciente se mantenga algo más activo, la recuperación se vuelve más sencilla y hay menos atrofia muscular", aclara.

Estos yesos pueden sumergirse completamente en el agua y, una vez fuera, tardan alrededor de 30 minutos en secarse al aire. Si se quiere reducir el tiempo de espera, basta con aplicar aire frío con un secador. Aun así, es necesario adoptar algunas precauciones. "Si el niño está en la playa y entra arena en este yeso, hay que utilizar un chorro de agua potente para retirarla y evitar molestias. Por eso, es preferible ir a la piscina", indica el traumatólogo.

Por otro lado, la posibilidad de mojar la inmovilización permite a los pequeños ducharse con normalidad y utilizar agua, jabón y otros productos habituales para la higiene corporal. "Esto también ayuda a evitar el mal olor que puede aparecer en los yesos tradicionales después de varias semanas", anota.

Pacientes adultos

El doctor Almeida comenzó a utilizar estos yesos en 2018, después de conocer el material en un congreso europeo, una experiencia que lo llevó a trasladar esta propuesta a Canarias. Desde entonces, los ha empleado sobre todo en el ámbito privado, ya que, según explica, en la sanidad pública solo pueden beneficiarse de esta alternativa los pacientes pediátricos que cumplan una serie de criterios. No obstante, el doctor señala que esta opción también puede utilizarse en adultos con fracturas que reciben tratamiento ortopédico.

Ahora bien, durante la recuperación, hay una recomendación que sigue siendo necesaria para todos los pacientes con independencia del material utilizado: no introducir objetos dentro del yeso para aliviar el picor. "Es importante que los padres vigilen a los niños, ya que esta acción puede causar heridas", insiste el profesional.