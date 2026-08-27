Alfonso Cabello (Proexca): "Cada punto que Canarias gana en exportaciones supone 580 millones de euros"

Alfonso Cabello, presidente de Proexca, tiene claro que Canarias no puede conformarse con su condición de territorio periférico. La posición del Archipiélago entre Europa, África y América, sostiene, abre una oportunidad para ganar presencia en los mercados internacionales y convertir esa ventaja geográfica en actividad económica, empresas y conocimiento.

¿Cómo impulsa el Gobierno de Canarias, a través de Proexca, la competitividad y el peso de la economía insular en los mercados internacionales?

En los últimos tres años hemos intentado dar un paso importante y generar una nueva forma de entender la diversificación y la internacionalización de la economía canaria. Una herramienta fundamental es el Comité Regional de Internacionalización, donde se sientan todos los operadores públicos y privados para definir estrategias y coordinar nuestra presencia en los mercados exteriores. Desde Proexca acompañamos al tejido empresarial, las cámaras de comercio, los emprendedores y los autónomos para ayudarlos a generar negocio fuera. La clave es coordinar esfuerzos. Queremos evitar esa dispersión y desplegar una estrategia conjunta.

¿Qué citas e hitos internacionales marcarán la agenda de cara a consolidar ese crecimiento en el exterior?

Canarias tiene sectores clásicos de internacionalización, como el plátano, el tomate o el vino, pero también hemos identificado otros en los que somos especialmente competitivos y donde la distancia es un hándicap menor. Hablamos del aeroespacial, los videojuegos, la animación o la innovación. Para ellos hemos diseñado planes sectoriales y fijado hitos internacionales en los que debe estar presente el ecosistema canario. En el ámbito del videojuego estaremos en la Tokyo Game Show y hemos estado en Gamescom, en Colonia. En septiembre tendremos una cita importante para la moda en la Mercedes Fashion Week y también estaremos en el Web Summit de Lisboa. La economía azul también está generando nuevos hitos. Lo importante es acudir de manera coordinada. El sector turístico lleva años haciéndolo bajo una marca común, Canarias, y ese es un modelo que queremos trasladar a otros ámbitos.

Más allá de la actividad habitual, ¿qué proyectos se están desplegando para promover el tejido empresarial y atraer inversiones?

Proexca trabaja en dos direcciones: atraer inversión y ayudar a las empresas canarias a vender fuera. Entendemos que una de las mejores formas de hacer crecer el tejido empresarial es generando ingresos nuevos en otros mercados. El pasado año se consiguieron en torno a 32 millones de euros en ventas de empresas canarias en el exterior.

"No nos interesan empresas que vengan únicamente atraídas por los incentivos fiscales"

Por otro lado, hemos trabajado en unos 80 proyectos de inversión que suman alrededor de 266 millones de euros. Pero no se trata simplemente de contabilizar cuántas empresas vienen a Canarias. Lo importante es el compromiso que adquieren con el territorio. No nos interesa especialmente una empresa que venga únicamente atraída por los incentivos fiscales, contrate a una sola persona y mantenga fuera toda su capacidad de decisión. Lo que buscamos es que esas inversiones generen empleo, actividad y conocimiento, que trabajen con socios locales y que dejen experiencia profesional.

¿Qué pasos está dando el Gobierno para diseñar la nueva hoja de ruta de la internacionalización de la economía canaria?

Necesitamos una estrategia muy clara, definida y, sobre todo, compartida. No tendría sentido que cada isla o institución avanzara en una dirección diferente. Canarias necesita una estrategia común de internacionalización. La anterior se impulsó en 2017 y alcanzó aproximadamente un 75% de cumplimiento, con 65 medidas implementadas. Pero un mercado global cambia constantemente y una estrategia diseñada para un periodo largo necesita actualizarse. En septiembre comenzaremos decenas de reuniones con las cuatro cámaras de comercio, los siete cabildos y las confederaciones empresariales para diseñar esa nueva hoja de ruta. Tenemos que identificar los sectores clave, establecer un cronograma técnico y analizar cuáles son las barreras que están frenando las exportaciones. Tenemos una brecha comercial con la Península demasiado alta. El peso de las exportaciones en el PIB es de aproximadamente un 24,3% en el conjunto de España y de un 6,2% en Canarias. Cada punto que consiguiéramos avanzar desde ese 6,2% supondría captar en torno a 580 millones de euros de ingresos. Ese es uno de los grandes objetivos de la nueva estrategia: determinar cómo podemos ir creciendo y reduciendo esa distancia.

¿Qué sector le ilusiona especialmente por su potencial de crecimiento? ¿Son la animación y los videojuegos dos de las grandes apuestas?

Por afinidad personal diría que los videojuegos, pero la animación es probablemente el sector que está eclosionando de una manera más rápida. Ambos están muy vinculados porque comparten motores gráficos, talento, conocimientos y muchas profesiones.

"Canarias tiene una gran oportunidad en los ámbitos de la animación y los videojuegos"

Hoy el desarrollo de un gran videojuego puede requerir presupuestos enormes y procesos de varios años. Canarias tiene una oportunidad en ese ámbito y también en la animación. Aquí ya se han desarrollado partes de producciones internacionales y existe talento que ha participado en proyectos de primer nivel.

¿Qué impide que la posición de Canarias entre Europa, África y América se traduzca en una mayor presencia empresarial y económica?

Creo que, en muchas ocasiones, lo que falta es ambición y empuje. Y no solo por parte de las administraciones públicas, sino también del propio tejido empresarial. Canarias es Europa desde el punto de vista económico y jurídico, lo que ofrece seguridad y estabilidad a quien invierte aquí. Al mismo tiempo, tenemos una relación histórica y cultural con América Latina y una posición privilegiada respecto a África. Todo eso debería ser una ventaja competitiva. Hay empresarios, especialmente jóvenes, que están mirando hacia Latinoamérica y África y desarrollando proyectos, pero todavía existen empresas más consolidadas a las que les cuesta más dar ese salto al exterior. En un contexto de globalización económica, el papel de Canarias puede salir incluso fortalecido con una estrategia clara. Ya se está demostrando en sectores tecnológicos, el ámbito aeroespacial, los videojuegos, la innovación o la economía azul. Al final, depende de cómo se mire el mapa, Canarias puede estar en la periferia o puede estar en el centro.