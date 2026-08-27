Canarias registra 4.611 Manifestaciones Anticipadas de Voluntad en 2025, un 26,6% más que el año anterior

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registró 4.611 Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV) durante 2025, una cifra que supone un incremento del 26,6% respecto a las 3.642 formalizadas durante el año anterior. El aumento refleja una mayor utilización de este documento, que permite dejar por escrito las preferencias de una persona sobre determinados cuidados y tratamientos sanitarios para el caso de que en el futuro no pueda comunicarlas directamente.

El Registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad contabiliza actualmente 28.276 documentos vigentes en Canarias, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad. Del conjunto de MAV vigentes, el 63,87% corresponde a mujeres y el 36,13% a hombres.

Las MAV están vinculadas al derecho de las personas a participar en las decisiones relacionadas con su atención sanitaria incluso cuando, por las circunstancias clínicas, ya no puedan expresar personalmente sus deseos. El Gobierno de Canarias dispone de un registro específico para garantizar que estas instrucciones puedan ser conocidas por el personal sanitario autorizado cuando sea necesario.

Más de 4.600 MAV se formalizaron en Canarias durante 2025

Los datos correspondientes al pasado año muestran un crecimiento significativo de las Manifestaciones Anticipadas de Voluntad. En 2024 se registraron 3.642, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 4.611, es decir, 969 documentos más.

En cuanto a la distribución por sexo, durante 2025 se registraron 2.994 MAV correspondientes a mujeres y 1.617 a hombres. Los recuentos aportados equivalen matemáticamente a aproximadamente un 64,94% y un 35,06%, respectivamente. La nota de prensa de la Consejería recoge para las mujeres el porcentaje del 63,87%, aunque esa cifra no coincide con el reparto resultante de los 2.994 registros sobre un total de 4.611.

La mayoría se formalizó ante funcionarios de Sanidad

La vía más utilizada para realizar una MAV durante 2025 fue la formalización ante funcionarios habilitados de la Consejería de Sanidad. Por este procedimiento se registraron alrededor del 86% de los documentos.

Otras 632 manifestaciones, el 13% del total, fueron realizadas ante notario. Además, quince personas optaron por formalizar el documento ante tres testigos, una modalidad que representó el 0,33% de los registros del año.

El sistema canario contempla estas diferentes vías para que una persona pueda dejar constancia de sus decisiones. La información oficial de la Consejería señala que la MAV puede formalizarse ante notario, ante el funcionario encargado del Registro o ante tres testigos.

El Registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad es único para toda Canarias, aunque su gestión está descentralizada. La propia Administración autonómica lo define como un registro administrativo, público y gratuito destinado a garantizar el ejercicio de este derecho.

Gran Canaria y Tenerife concentran la mayoría de los registros

La distribución territorial de las MAV realizadas durante 2025 presenta diferencias importantes entre las islas.

Gran Canaria fue la isla con más documentos registrados, con un total de 2.035. Le siguió Tenerife, con 1.667. Entre ambas concentraron la mayor parte de las manifestaciones realizadas en Canarias durante el pasado año.

Por detrás aparecen Lanzarote, con 443 MAV, y Fuerteventura, con 263. En La Palma se registraron 161 documentos, mientras que La Gomera contabilizó 15 y El Hierro, 22.

Además, hubo cinco manifestaciones correspondientes a personas residentes en municipios situados fuera de Canarias.

La distribución guarda relación con el volumen de población de cada isla, aunque los datos facilitados por la Consejería se limitan a contabilizar los registros realizados y no establecen una tasa de MAV por habitante.

Qué permite dejar establecido una Manifestación Anticipada de Voluntad

La finalidad principal de una MAV es que una persona pueda expresar por adelantado sus preferencias sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que quiere recibir o rechazar si llega una situación en la que no pueda manifestarlas por sí misma.

El documento puede incluir instrucciones sobre determinadas actuaciones médicas, así como valores personales y objetivos relacionados con el final de la vida. También permite dejar constancia de decisiones relativas a la donación de órganos o del cuerpo después del fallecimiento.

Otro de los aspectos que puede incorporarse es la aceptación o el rechazo de determinados tratamientos o procedimientos médicos. De esta manera, la persona deja previamente expresada su voluntad para que pueda ser tenida en cuenta cuando se produzca la situación contemplada en el documento.

La normativa canaria establece además que pueden recogerse instrucciones relacionadas con los valores personales que deben orientar las decisiones clínicas. La documentación oficial de la Consejería incluye modelos orientativos sobre criterios, designación de representantes, actuaciones sanitarias, donaciones y preferencias éticas o personales.

También se puede designar a una persona representante

La MAV ofrece la posibilidad de designar a una o varias personas de confianza como representantes. Su función es actuar como interlocutor y velar por que se respeten los valores e instrucciones que figuran en el documento.

Esta figura puede adquirir especial importancia cuando la persona otorgante no está en condiciones de comunicarse directamente con el equipo sanitario. El Registro canario contempla expresamente la designación de representantes entre las finalidades de la MAV.

El personal sanitario debe respetar las instrucciones recogidas en el documento cuando concurran las circunstancias clínicas previstas y siempre dentro de los límites establecidos por la normativa y la práctica médica.

La Consejería también señala que las MAV no se aplican de forma automática ante cualquier situación de incapacidad, sino cuando la persona ha perdido la capacidad para comprender y tomar decisiones sanitarias y se encuentra en las circunstancias expresamente contempladas en su documento.

La MAV puede incluir decisiones sobre la eutanasia

Entre las cuestiones que pueden quedar recogidas en una Manifestación Anticipada de Voluntad se encuentra la aceptación o rechazo de la prestación de ayuda para morir, de acuerdo con las condiciones establecidas por la legislación vigente.

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, contempla específicamente los supuestos en los que una persona que haya perdido la capacidad de prestar consentimiento puede haber dejado previamente un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o equivalente. En esos casos, la prestación puede tramitarse conforme a las condiciones previstas legalmente y, si existe representante, este puede actuar como interlocutor válido ante el médico responsable.

Por tanto, incluir una voluntad relacionada con la eutanasia en una MAV no significa que la prestación se produzca de manera automática, sino que debe cumplirse el conjunto de requisitos establecidos por la legislación.

Cómo realizar una Manifestación Anticipada de Voluntad en Canarias

Las personas que quieran formalizar una MAV pueden hacerlo por diferentes vías. Una de ellas consiste en acudir ante los funcionarios habilitados por la Consejería de Sanidad. Para ello es necesario solicitar cita previa a través del teléfono 012. Desde Canarias también están disponibles los números 922 470 012 y 928 301 012, según la información publicada por la Administración autonómica.

Otra opción es acudir ante un notario perteneciente al Colegio Notarial de Canarias. La Consejería de Sanidad mantiene un convenio que permite formalizar la MAV de manera gratuita ante notario en Canarias. Para utilizar esta vía se debe solicitar previamente la correspondiente autorización a través del 012.

La tercera alternativa consiste en realizar el documento ante tres testigos. Estos deben ser mayores de edad y tener plena capacidad de obrar. Además, no pueden estar vinculados con la persona otorgante por matrimonio o relación análoga, parentesco hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni mediante una relación laboral, patrimonial o de servicios.

Cuando se utiliza esta modalidad, el documento firmado debe remitirse o presentarse ante el Registro junto con la documentación necesaria para acreditar la identidad del otorgante, de los testigos y, en su caso, del representante.

Nueva vía para formalizar la MAV desde finales de 2025

Desde noviembre de 2025, Canarias cuenta además con una vía específica fruto del convenio entre la Consejería de Sanidad y el Colegio de Médicos de Las Palmas.

Este sistema permite cumplimentar el documento de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad online y formalizarlo posteriormente ante tres testigos facilitados por el propio Colegio de Médicos. La entidad también se encarga de remitir la documentación al Registro para su inscripción.

La Consejería de Sanidad incluye esta alternativa entre las opciones disponibles y ofrece desde su web información sobre los modelos y los procedimientos para formalizar el documento.

El Registro permite consultar la MAV

Una vez inscrita, la Manifestación Anticipada de Voluntad queda vinculada al sistema sanitario para facilitar su localización cuando sea necesario. La información oficial explica que el Registro permite comunicar a los centros asistenciales y al 112 la existencia de una MAV, con el objetivo de que quede constancia en la historia clínica cuando corresponda.

El acceso al contenido está restringido a las personas autorizadas y al personal sanitario que necesite conocerlo para una actuación médica concreta. La información está sometida además a obligaciones de confidencialidad.

La Sede Electrónica del Gobierno de Canarias dispone de un trámite para que la ciudadanía pueda visualizar su Manifestación Anticipada de Voluntad. El procedimiento está disponible durante todo el año y no exige tasas.