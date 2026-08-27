Canarias exige al Estado que realice el triaje a los menores migrantes

Canarias lo tiene claro: el Estado debe realizar el triaje a los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas isleñas. Así lo explicó este jueves la consejera de Bienestar Social, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, tras asistir en Madrid a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. La demanda de la Comunidad Autónoma es contundente y más aún después de la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) el pasado 12 de junio. "El triaje y dotar a los menores de la figura de un representante del menor, tal y como se contempla en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, es competencia del Estado", subrayó la consejera. El artículo 8 de la normativa comunitaria establece que el triaje, que es el primer procedimiento de identificación y evaluación tras la llegada, corresponde al Estado y puede realizarse en la frontera exterior, cerca de ella o en otros puntos de su territorio: "Por eso entendemos que el Estado puede trasladar a los menores hacia otras dependencias en territorio peninsular y hacerle allí el triaje".

Pero todo lo relacionado con la implantación del PEMA continúa rodeado de incógnitas, especialmente en lo que afecta a la infancia migrante. Entre las principales cuestiones pendientes se encuentra la figura del representante, sobre la que el Ejecutivo autonómico reclama información y que se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre las distintas administraciones. Por el momento, no hay avances claros sobre esta figura y la crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a situar esta cuestión en un segundo plano.

La reunión

Fue precisamente la situación en la ciudad autónoma y la financiación aprobada para la crisis la protagonista en la reunión de este jueves. Canarias considera "insuficientes" los 25 millones de euros destinados a atender a los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio. Delgado trasladó durante el encuentro la "solidaridad" de Canarias con la ciudad autónoma. Un mensaje que compartió al recordar que el Archipiélago ha afrontado en años anteriores una situación similar. Eso sí, la consejera criticó que la partida anunciada no se ajusta al coste que supone la atención de los menores: "Veíamos insuficiente la cantidad porque sabemos el coste que supone para esta ciudad la atención a todos estos menores migrantes".

Todas las comunidades autónomas, salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura, donde Vox tiene las competencias de Infancia, han votado a favor de la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta. La financiación fue, en este sentido, uno de los principales asuntos de la reunión entre las comunidades y el Estado. En este contexto, Delgado recordó los 100 millones de euros comprometidos por la Administración central para desarrollar el real decreto que permitió el traslado de menores migrantes no acompañados a la Península. "En la defensa que hizo el ministro Ángel Víctor Torres en el Congreso de los Diputados dijo que iba a haber la suficiencia financiera para realizar esta labor. Por tanto, exigimos al Estado que ponga los medios económicos necesarios para llevar a cabo estas acciones del Real Decreto Ley", recalcó.

La financiación

Los 25 millones de euros para Ceuta sirven para sufragar gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo, o servicios de traducción de los niños y niñas que están solos en la ciudad autónoma. Los menores permanecen en Ceuta a la espera de que se articulen soluciones, ya sea mediante la repatriación o a través de su derivación a otras comunidades ante la saturación de la capacidad de la ciudad autónoma. Además, el Gobierno ha propuesto que 500 niñas que permanecen en la ciudad autónoma sigan tuteladas en Ceuta, pero que pasen a estar bajo guarda de entidades sociales de otros lugares de la Península, sin que participen recursos de comunidades autónomas.