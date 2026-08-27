La Guardia Civil lo confirma: cuidado con el falso premio que puede acabar robando tus datos personales y bancarios de muchos canarios

Los ciberdelincuentes continúan ingeniando estafas para conseguir información personal o bancario de sus víctimas. La Guardia Civil ha alertado a los ciudadanos a través de sus redes sociales sobre una práctica muy común que llevan a cabo los estafadores para engañar a sus víctimas. "¿Has ganado un premio de un concurso en el que no recuerdas haber participado?", preguntan en su post de X.

Utilizan el una técnica para engañar a sus víctimas

El smishing "es una técnica que consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima -red social, banco, institución pública, etc. -con el objetivo de robarle información privada o realizarle un cargo económico. Generalmente, el mensaje invita a llamar a un número de tarificación especial o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto.", explican desde el INCIBE.

Una de las últimas estrategias utilizadas es hacerse pasar por una institución o entidad para hacer creer a sus víctimas que han sido las ganadoras de un sorteo. La notificación de dicho premio suele llegarles por correo electrónico, SMS o redes sociales, dejándoles un breve plazo para que reclamen la recompensa.

Sin embargo, todo es una estafa y los ciberdelincuentes suelen incluir enlaces fraudulentos para que la víctima acceda y rellene con sus datos personales sis saber que esta sufriendo una estafa.

Cómo evitar ser víctima de esta estafa

La Guardia Civil lanza una serie de recomendaciones para que los ciudadanos eviten este tipo de fraudes que se llevan a cabo mediante mensajes:

Nunca acceder y proporcionar información en enlaces sospechosos

No facilitar información personal ni bancaria

Desconfía de mensajes que utilicen tono de urgencia

Elimina mensajes sospechosos recibidos vía SMS o correo electrónico

En caso de duda, contacta con la Policía Nacional o la Guardia Civil facilitando pruebas y si has sido víctima de un fraude interpón una denuncia para que las autoridades puedes actuar y alertar sobre estos fraudes.