Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corona RojaFuster y Miyashiro - UD Las PalmasReyerta en La IsletaHipotecas en CanariasAtaques con armas blancas en LPGCPlan Urbanístico en AgaeteEntrenador de voleibolCB Gran Canaria
instagramlinkedin

La Guardia Civil lo confirma: cuidado con el falso premio que puede acabar robando tus datos personales y bancarios de muchos canarios

Las autoridades alertan sobre mensajes fraudulentos que simulan premios para obtener datos personales o bancarios de las víctimas

La Guardia Civil advierte a los ciudadanos sobre posibles estafas

La Guardia Civil advierte a los ciudadanos sobre posibles estafas / Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Helena Ros

Helena Ros

Los ciberdelincuentes continúan ingeniando estafas para conseguir información personal o bancario de sus víctimas. La Guardia Civil ha alertado a los ciudadanos a través de sus redes sociales sobre una práctica muy común que llevan a cabo los estafadores para engañar a sus víctimas. "¿Has ganado un premio de un concurso en el que no recuerdas haber participado?", preguntan en su post de X.

Utilizan el una técnica para engañar a sus víctimas

El smishing "es una técnica que consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima -red social, banco, institución pública, etc. -con el objetivo de robarle información privada o realizarle un cargo económico. Generalmente, el mensaje invita a llamar a un número de tarificación especial o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto.", explican desde el INCIBE.

Una de las últimas estrategias utilizadas es hacerse pasar por una institución o entidad para hacer creer a sus víctimas que han sido las ganadoras de un sorteo. La notificación de dicho premio suele llegarles por correo electrónico, SMS o redes sociales, dejándoles un breve plazo para que reclamen la recompensa.

Sin embargo, todo es una estafa y los ciberdelincuentes suelen incluir enlaces fraudulentos para que la víctima acceda y rellene con sus datos personales sis saber que esta sufriendo una estafa.

Cómo evitar ser víctima de esta estafa

La Guardia Civil lanza una serie de recomendaciones para que los ciudadanos eviten este tipo de fraudes que se llevan a cabo mediante mensajes:

  • Nunca acceder y proporcionar información en enlaces sospechosos
  • No facilitar información personal ni bancaria
  • Desconfía de mensajes que utilicen tono de urgencia
  • Elimina mensajes sospechosos recibidos vía SMS o correo electrónico

Noticias relacionadas y más

En caso de duda, contacta con la Policía Nacional o la Guardia Civil facilitando pruebas y si has sido víctima de un fraude interpón una denuncia para que las autoridades puedes actuar y alertar sobre estos fraudes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pedro Sánchez abandona Lanzarote tras sus vacaciones en medio de las críticas por la crisis migratoria en Ceuta
  2. La Aemet avisa de lluvias y viento fuerte en Canarias para mañana viernes: estas serán las zonas más afectadas
  3. El calendario laboral confirma: el 8 de septiembre no será festivo en todas las islas
  4. Un canario se muda al norte de Noruega en busca de trabajo y acaba convertido en hincha del Bodø/Glimt
  5. El virus del Nilo Occidental, detectado por primera vez en Canarias: tres casos en un centro hípico de Gran Canaria
  6. La Aemet prevé lluvias y rachas muy fuertes este jueves en Canarias
  7. España destina una patrullera incautada a paramilitares libios a la vigilancia de Canarias
  8. Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por realizar esta conducta tan habitual durante el verano: la DGT extrema la vigilancia de los vehículos canarios

La Luna se teñirá de rojo sobre Canarias esta madrugada: a qué hora ver el eclipse parcial

La Luna se teñirá de rojo sobre Canarias esta madrugada: a qué hora ver el eclipse parcial

La Guardia Civil lo confirma: cuidado con el falso premio que puede acabar robando tus datos personales y bancarios de muchos canarios

La Guardia Civil lo confirma: cuidado con el falso premio que puede acabar robando tus datos personales y bancarios de muchos canarios

Canarias registra 4.611 Manifestaciones Anticipadas de Voluntad en 2025, un 26,6% más que el año anterior

Canarias registra 4.611 Manifestaciones Anticipadas de Voluntad en 2025, un 26,6% más que el año anterior

Si tiene planes este viernes, atención: bajan las temperaturas y regresan las rachas fuertes de viento

Si tiene planes este viernes, atención: bajan las temperaturas y regresan las rachas fuertes de viento

Ni mover al herido ni darle agua: el SUC recuerda qué hacer tras un accidente

Alfonso Cabello (Proexca): "Cada punto que Canarias gana en exportaciones supone 580 millones de euros"

Alfonso Cabello (Proexca): "Cada punto que Canarias gana en exportaciones supone 580 millones de euros"

Rescatados dos hombres marroquíes en una neumática en Lanzarote

Rescatados dos hombres marroquíes en una neumática en Lanzarote

Canarias encara 11 frenéticos días que marcarán el final de la legislatura

Canarias encara 11 frenéticos días que marcarán el final de la legislatura
Tracking Pixel Contents