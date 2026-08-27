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Lluvias débiles en el norte y fuertes rachas de viento en Canarias hoy jueves, según la Aemet

La Aemet prevé que las rachas ganen intensidad desde el mediodía y que las temperaturas apenas experimenten cambios

Tiempo del 24 al 29 de agosto de 2026

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El viento será el principal protagonista del tiempo en Canarias este jueves 27 de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el alisio aumente de intensidad a partir del mediodía y deje rachas localmente muy fuertes, sobre todo en las islas orientales.

La jornada comenzará con abundante nubosidad en el norte de las islas, donde podrán registrarse algunas precipitaciones. Las lluvias afectarán principalmente a Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, mientras que Lanzarote y Fuerteventura tenderán a presentar cielos poco nubosos durante la tarde.

Las temperaturas permanecerán con pocos cambios. Las máximas llegarán a los 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario, a los 28 en Arrecife y San Sebastián de La Gomera y a los 26 en Las Palmas de Gran Canaria.

¿Dónde puede llover este jueves?

En Gran Canaria, las lluvias serán probables a partir del mediodía en el norte y podrán resultar algo más intensas y frecuentes en las medianías.

La Aemet también espera precipitaciones débiles o moderadas en las vertientes norte de Tenerife, La Gomera y La Palma, especialmente durante las horas centrales del día y en zonas de medianías. En El Hierro serán probables las lluvias débiles y ocasionales, mientras que en el sur de las islas predominarán los claros.

Las zonas donde soplará con más fuerza

El viento será moderado del norte o noreste y arreciará durante la segunda mitad de la jornada. En Gran Canaria son probables las rachas localmente muy fuertes en las vertientes sudeste y oeste durante la tarde y la noche.

En Fuerteventura no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte en el sur de Jandía. En Lanzarote, el viento alcanzará intervalos fuertes en las zonas del interior.

También se esperan intervalos fuertes en la costa sudeste y el extremo noroeste de Tenerife. En La Gomera y El Hierro, las zonas más expuestas serán las vertientes este y noroeste.

Previsión por islas

Lanzarote

El norte amanecerá con cielos nubosos, aunque durante la tarde la nubosidad irá disminuyendo. Las temperaturas permanecerán sin cambios o subirán ligeramente. El viento moderado del norte girará al noreste y arreciará desde el mediodía, con intervalos fuertes en el interior y alguna posible racha muy fuerte.

Arrecife: 22 / 28 grados

Fuerteventura

Los intervalos nubosos darán paso a cielos poco nubosos durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables o subirán ligeramente. El viento del norte girará al noreste y aumentará de intensidad, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el sur de Jandía.

Puerto del Rosario: 23 / 29 grados

Gran Canaria

Cielos nubosos en el norte, con probables lluvias débiles y ocasionales desde el mediodía, más frecuentes en las medianías. En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las máximas descenderán en el norte y subirán ligeramente en el sur. El viento del noreste arreciará durante la tarde y podrá dejar rachas localmente muy fuertes en las vertientes sudeste y oeste. Habrá brisas en la costa suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 24 / 26 grados

Tenerife

La nubosidad aumentará durante la mañana y podrá dejar lluvias débiles o moderadas en el norte, principalmente en medianías. Al final del día se abrirán amplios claros en la vertiente sur.

Las máximas descenderán, especialmente en las medianías. El viento girará al noreste y ganará fuerza desde el mediodía, con intervalos fuertes en la costa sudeste y el extremo noroeste. Habrá brisas en la costa oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 24 / 29 grados

La Gomera

Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles y ocasionales, que podrán ser moderadas y más frecuentes en medianías. El sur tenderá a despejarse al final del día.

Las máximas descenderán en medianías y zonas altas. El viento del noreste será más intenso en las vertientes este y noroeste y arreciará desde el mediodía.

San Sebastián de La Gomera: 24 / 28 grados

La Palma

El norte y el este presentarán cielos nubosos durante la mañana, con lluvias débiles o moderadas, especialmente en medianías. Las precipitaciones remitirán por la tarde. En el oeste se abrirán claros al final de la jornada.

Las máximas bajarán en el norte y el este, mientras que las mínimas subirán. El viento girará al noreste y aumentará de intensidad a partir del mediodía. Se esperan brisas en la costa oeste.

Santa Cruz de La Palma: 22 / 25 grados

El Hierro

Predominio de cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles y ocasionales, más probables en medianías durante las horas centrales. Las máximas descenderán ligeramente en medianías y zonas altas.

El viento del noreste será más intenso en el litoral este y el extremo noroeste y arreciará desde el mediodía.

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Valverde: 17 / 21 grados

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