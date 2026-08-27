La Luna se teñirá de rojo sobre Canarias esta madrugada: a qué hora ver el eclipse parcial

Canarias volverá a mirar al cielo durante la madrugada de este viernes, 28 de agosto. La Luna protagonizará un eclipse parcial visible desde todo el Archipiélago que alcanzará su momento de mayor intensidad a las 05.13 horas.

La posición de las Islas permitirá contemplar la fase parcial completa antes de que el satélite se oculte por el horizonte. En el momento culminante, la sombra de la Tierra cubrirá la mayor parte de la Luna y dejará únicamente una pequeña franja iluminada.

El fenómeno podrá observarse a simple vista y sin ninguna protección especial. Tampoco será necesario disponer de telescopios ni prismáticos, aunque estos instrumentos permitirán apreciar con mayor detalle el avance de la sombra sobre la superficie lunar.

A qué hora comienza el eclipse lunar en Canarias

La primera fase del eclipse arrancará alrededor de las 02.24 horas, cuando la Luna entre en la penumbra de la Tierra. Este cambio será inicialmente muy tenue y podría resultar difícil de percibir.

La parte más llamativa comenzará aproximadamente a las 03.34 horas. En ese momento, la sombra más oscura de nuestro planeta empezará a cubrir visiblemente el disco lunar.

El eclipse alcanzará su máximo a las 05.13 horas, cuando presentará una magnitud cercana a 0,93. Esto significa que la sombra terrestre cubrirá casi por completo el diámetro de la Luna.

La fase parcial finalizará sobre las 06.52 horas. Después continuará el eclipse penumbral, aunque su efecto será mucho menos perceptible y la Luna se aproximará progresivamente al horizonte.

Estos son los principales horarios en Canarias:

Inicio del eclipse penumbral: 02.24 horas

02.24 horas Inicio del eclipse parcial: 03.34 horas

03.34 horas Máximo del eclipse: 05.13 horas

05.13 horas Final de la fase parcial: 06.52 horas

Los tiempos pueden variar ligeramente en función de la isla y el lugar exacto desde el que se realice la observación.

Desde dónde se podrá ver en Canarias

El eclipse será visible desde Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa, siempre que las nubes lo permitan.

Para seguir su evolución completa conviene buscar un lugar con el horizonte despejado hacia el oeste y suroeste, dirección hacia la que descenderá la Luna durante las últimas fases del fenómeno.

Aunque podrá contemplarse desde núcleos urbanos, alejarse del alumbrado público facilitará la observación. Las zonas elevadas, los miradores y los espacios abiertos ofrecerán mejores condiciones siempre que cuenten con un acceso seguro.

No será necesario mirar directamente al cielo durante toda la madrugada. Quienes solo quieran observar el momento más espectacular podrán hacerlo alrededor de las 05.13 horas.

Por qué una parte de la Luna se verá rojiza

Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna e impide que la luz solar llegue directamente a una parte del satélite.

La Luna no desaparece por completo porque una pequeña cantidad de luz atraviesa la atmósfera terrestre y se desvía hacia el interior del cono de sombra. Durante ese recorrido, la atmósfera dispersa principalmente los tonos azules y deja pasar mejor las longitudes de onda rojizas y anaranjadas.

Este mismo proceso explica los colores de los amaneceres y atardeceres. Durante el eclipse, la parte de la Luna situada dentro de la sombra terrestre puede adquirir una tonalidad rojiza o cobriza.

Al tratarse de un eclipse parcial, no todo el disco lunar quedará dentro de la zona más oscura. Una pequeña parte continuará recibiendo luz solar directa, por lo que se apreciará un marcado contraste entre la franja iluminada y la región eclipsada.

Se puede mirar sin protección

A diferencia de lo que ocurre con los eclipses solares, observar un eclipse de Luna no supone ningún riesgo para la vista. Puede contemplarse directamente sin filtros, gafas especiales ni otros elementos protectores.

Los prismáticos y telescopios son opcionales. Su utilización permite distinguir mejor el desplazamiento de la sombra por los cráteres y otras formaciones de la superficie lunar, pero no resulta imprescindible.

El Instituto Geográfico Nacional confirma que el eclipse será visible en toda España. Canarias estará, además, entre los territorios donde podrá observarse la fase parcial completa antes de la puesta de la Luna

El fenómeno cerrará un agosto especialmente intenso para los aficionados a la astronomía, después del eclipse solar del día 12 y de las Perseidas. Quienes quieran presenciarlo tendrán que trasnochar o madrugar, pero dispondrán de más de tres horas para observar cómo la sombra de la Tierra recorre buena parte de la Luna.