Ni mover al herido ni darle agua: el SUC recuerda qué hacer tras un accidente

Con la vuelta de las vacaciones y el aumento de los desplazamientos por carretera, es más probable encontrarse con un accidente de tráfico. En esos momentos, la intención de ayudar suele ser inmediata, pero una actuación incorrecta también puede poner en riesgo a la víctima.

Por ello, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) recuerda que cualquier persona que presencie un siniestro debe seguir la llamada conducta PAS (proteger, alertar y socorrer) y evitar acciones que puedan agravar las lesiones hasta la llegada de los equipos de emergencia.

El error más frecuente

Uno de los consejos más importantes es no mover nunca al herido, salvo que exista un peligro inminente para su vida, como un incendio o un riesgo de atropello. Tras un accidente pueden existir traumatismos o fracturas que no son visibles y un movimiento inadecuado puede agravar las lesiones. Si fuera imprescindible desplazar a la víctima, debe hacerse siempre siguiendo las indicaciones que facilite el coordinador sanitario durante la llamada al 112.

Lo primero: proteger y llamar al 112

Antes de acercarse al vehículo accidentado, el SUC recomienda comprobar que el lugar es seguro para evitar nuevos accidentes. Solo después debe llamarse al 112, indicando con precisión dónde ha ocurrido el siniestro, si se trata de una autopista o autovía, el sentido de la circulación y el número de personas afectadas. También es importante informar de si hay heridos atrapados y describir, en la medida de lo posible, su estado de consciencia, respiración y movilidad.

Nunca darle agua ni comida

Otra recomendación que suele sorprender es que no debe darse agua ni alimentos a una persona accidentada. Aunque pueda parecer un gesto de ayuda, los profesionales sanitarios recuerdan que puede complicar la atención médica posterior.

Cuando la víctima permanece atrapada en el vehículo, el SUC aconseja apagar el contacto del coche si es posible hacerlo con seguridad y permanecer junto al afectado para transmitirle tranquilidad mientras llegan los servicios de emergencia.

Mantener la calma

Los profesionales recuerdan que durante toda la llamada el alertante recibe instrucciones de un médico o enfermero mediante teleasistencia. Seguir esas indicaciones es la mejor forma de ayudar y evitar actuaciones por intuición que puedan empeorar la situación.