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'Operación retorno de vacaciones': más de 5.000 vuelos en Canarias en tan solo cuatro días

Los aeropuertos autonómicos tienen programadas 5.134 operaciones entre los días 28 y 31 de agosto, un 2,5% más que el año anterior

Pasajeros esperando para facturar en el Aeropuerto Tenerife Norte.

Pasajeros esperando para facturar en el Aeropuerto Tenerife Norte. / LP/DLP

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J. Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

Canarias encara el último fin de semana de agosto con más tráfico aéreo que hace un año. Muchos de los residentes que se encontraban de vacaciones fuera de las islas volverán al Archipiélago. Los aeropuertos tienen programadas 5.134 operaciones entre este viernes 28 y el lunes 31, coincidiendo con la tradicional 'operación retorno' de las vacaciones estivales. Son 126 vuelos más que en el mismo periodo de 2025, un incremento del 2,5%.

La cifra sitúa a Canarias en línea con el aumento previsto en el conjunto de la red de Aena, que crecerá un 2,6% durante estos cuatro días. Pero el peso del Archipiélago vuelve a ser significativo: prácticamente uno de cada seis vuelos programados en los aeropuertos españoles tendrá como origen o destino alguna de las islas.

El aeródromo de Gran Canaria es el que concentrará la mayor actividad aérea, con 1.475 operaciones, 65 más que el pasado año. Lo seguirán Tenerife Norte, con 978 vuelos, Lanzarote, con 818, y Tenerife Sur, con 817. Este último será el único de los grandes aeropuertos canarios que reducirá su programación respecto a 2025, con 29 operaciones menos.

En el conjunto del país, los aeropuertos de la red nacional prevén albergar 29.592 operaciones entre el viernes 28 y el lunes 31 de agosto de 2026. Esta cifra supone un incremento del 2,6%, una cuantía muy similar a la autonómica.

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El incremento llega, además, en un verano en el que el tráfico aéreo mantiene su fortaleza en Canarias. La 'operación retorno' marca tradicionalmente el final de las vacaciones para buena parte del mercado nacional, pero no supone una caída brusca de la actividad turística en el Archipiélago, cuya temporada se prolonga durante el otoño y encuentra en los meses posteriores al verano uno de sus principales periodos de actividad. El calendario vacacional termina, pero los aviones seguirán llenando los aeropuertos canarios.

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