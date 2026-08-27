Si tiene planes este viernes, atención: bajan las temperaturas y regresan las rachas fuertes de viento

Canarias despedirá la semana con un ligero cambio de tiempo. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes 28 de agosto apunta a un descenso de las temperaturas máximas en buena parte del archipiélago y al regreso del viento intenso, con probables rachas localmente muy fuertes en las vertientes sureste y oeste de las islas de mayor relieve durante la tarde.

La jornada comenzará con abundante nubosidad en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las medianías durante la mañana. Con el paso de las horas, los cielos tenderán a despejarse en la mayor parte del archipiélago.

Gran Canaria

En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos en el norte durante la primera mitad del día, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las medianías. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos que darán paso a cielos poco nubosos conforme avance la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 26 grados. Las máximas descenderán ligeramente, sobre todo en medianías y zonas altas, mientras que en los litorales norte y este apenas variarán. El viento soplará moderado del nordeste, aunque será fuerte en las vertientes sureste y oeste, donde podrían registrarse rachas localmente muy fuertes durante la tarde. En la costa suroeste predominarán las brisas.

Tenerife

El norte de Tenerife amanecerá con abundante nubosidad y posibilidad de lluvias débiles en las medianías del nordeste durante la mañana. A partir del mediodía se abrirán claros, mientras que el resto de la isla permanecerá poco nuboso.

Las temperaturas se mantendrán prácticamente estables, salvo un ligero ascenso de las máximas en las cumbres centrales. Los termómetros se moverán entre los 23 y los 28 grados. El viento del nordeste volverá a soplar con fuerza en las vertientes sureste y en el extremo noroeste, con probables rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día.

Lanzarote

La isla registrará intervalos nubosos durante las primeras horas, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Las temperaturas apenas cambiarán y se situarán entre los 22 y los 27 grados.

El viento del nordeste será moderado, aunque ganará intensidad durante la tarde en las zonas del interior.

Fuerteventura

En Fuerteventura también predominarán los intervalos nubosos durante la mañana, con tendencia a cielos poco nubosos a partir del mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 27 grados, con pocos cambios o un ligero descenso. El viento moderado del nordeste presentará intervalos fuertes en el interior y en el sur de Jandía, especialmente durante la segunda mitad del día.

La Palma

La previsión indica cielos nubosos o cubiertos en el norte y este, donde podrán producirse lluvias débiles durante la primera mitad del día, sobre todo en las medianías del nordeste. Por la tarde la nubosidad irá remitiendo.

Las temperaturas se moverán entre los 22 y los 25 grados, mientras que el viento del nordeste soplará con fuerza en los extremos sureste y noroeste, con posibles rachas muy fuertes que incluso podrían alcanzar la zona de El Paso al final del día.

La Gomera

El norte de La Gomera permanecerá nuboso durante la mañana, con posibilidad de precipitaciones débiles en las medianías. A medida que avance la jornada se abrirán claros.

Las máximas descenderán ligeramente en medianías y zonas altas, mientras que en la costa apenas cambiarán. Los valores oscilarán entre los 23 y los 27 grados. El viento del nordeste será fuerte en las vertientes este y noroeste, con probables rachas muy fuertes durante la tarde.

El Hierro

En El Hierro la nubosidad se concentrará en el norte durante las primeras horas, con baja probabilidad de lluvias débiles en las medianías del nordeste. A partir del mediodía predominarán los claros.

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Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 20 grados, las más bajas del archipiélago. El viento del nordeste volverá a cobrar protagonismo en los extremos sureste y oeste, donde podrían registrarse rachas localmente muy fuertes durante la tarde.