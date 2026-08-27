Nuevas llegadas
Rescatados dos hombres marroquíes en una neumática en Lanzarote
Los dos varones señalaron su intención de solicitar asilo tras haber partido de Safí, ciudad al oeste de Marruecos
Salvamento Marítimo rescató durante la mañana de ayer, miércoles 26 de agosto, a dos hombres de origen marroquí que viajaban en una patera neumática frente a la costa de Lanzarote, según informaron a Efe los servicios de emergencias de la isla. Según explicó el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, los dos ocupantes, que se encontraban en aparente buen estado de salud, señalaron que habían salido de Safí, ciudad situada al oeste de Marruecos, y comunicaron a los equipos de emergencias su intención de solicitar asilo.
Salvamento Marítimo movilizó una Salvamar, que trasladó a los dos hombres hasta el puerto de Arrecife, donde desembarcaron sobre las siete de la mañana, indicaron las mismas fuentes.
Más de 240 migrantes en neumáticas la pasada semana
La llegada se produce después de que Lanzarote recibiera otras tres embarcaciones en menos de 24 horas la pasada semana. Durante la noche del 19 de agosto, Salvamento Marítimo rescató dos pateras con 134 personas: en la primera viajaban 45 ocupantes, entre ellos cuatro mujeres y nueve menores no acompañados; la segunda transportaba a 89 personas, incluidas ocho mujeres y 17 menores. Tres de sus ocupantes fueron evacuados al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, mientras que el resto fue atendido en tierra.
Horas después, en la madrugada del día 20, la Salvamar Urania localizó otra patera a unas 59 millas al noreste de Lanzarote. En ella viajaban 111 personas de origen magrebí, entre las que había 17 menores varones, 15 de ellos no acompañados. Ninguno necesitó ser trasladado al hospital. Esas tres operaciones dejaron un balance conjunto de 245 personas desembarcadas en Puerto Naos. Hasta entonces no se habían registrado llegadas de pateras a Lanzarote durante agosto; la anterior había sido avistada cerca de la costa del municipio de Teguise el 29 de julio.
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