Una terapia visual con realidad virtual, pionera en Canarias, permite a los pacientes recuperar hasta un 30% de su campo visual perdido

La terapia visual es un tratamiento guiado por expertos para tratar diversas patologías o trastornos oculares. En pleno auge de esta especialidad, surge un novedoso método innovador, pionero en Canarias, que aprovecha la tecnología de la realidad virtual para gamificar una experiencia que habitualmente puede resultar tediosa para el paciente: el software Visionary. Desarrollada por un ingeniero de la Universidad de Oviedo, esta terapia digital puede ser utilizada por personas que han perdido parte de su campo visual —como, por ejemplo, tras sufrir un ictus— y puede resultar en una recuperación de hasta el 30% de la zona afectada.

Actualmente, sólo hay dos clínicas en Canarias que dispongan de esta herramienta. Rafael Domínguez, optometrista en la Óptica Claravisión Las Palmas, explica que, cuando un paciente sufre un ictus, es muy común que experimente "una pérdida de visión conocida como hemianopsia lateral", es decir, sufre una disminución en la visibilidad de la mitad derecha o izquierda de su campo visual, limitando gravemente su autonomía y su calidad de vida.

El tratamiento con Visionary se basa en el aprendizaje perceptivo y el estímulo neurológico. El optometrista cuenta que el software genera estímulos visuales dirigidos específicamente a la zona dañada, centrándose inicialmente en la zona más cercana al área central de la retina —la más preservada— y, progresivamente, va ampliando las señales hacia el exterior para recuperar el campo visual perdido.

El pronóstico varía sustancialmente dependiendo del tipo de ictus, si es isquémico, es decir, hay una obstrucción de una arteria cerebral que impide el paso de sangre, o hemorrágico, cuando se rompe un vaso y causa sangrado interno en el cerebro Rafael Domínguez — Optometrista

El progreso en la recuperación del paciente se verifica de forma objetiva mediante campimetrías, unas pruebas médicas que piden de forma exacta el mapa del campo visual. "El pronóstico varía sustancialmente dependiendo del tipo de ictus, si es isquémico, es decir, hay una obstrucción de una arteria cerebral que impide el paso de sangre, o hemorrágico, cuando se rompe un vaso y causa sangrado interno en el cerebro", comenta Domínguez.

Otro factor importante en el tratamiento es realizarlo en la ventana de tiempo adecuada. El optometrista asegura que existe un equilibrio temporal muy delicado, en el que no se puede realizar la terapia si el ictus es demasiado reciente, pero tampoco si ha pasado demasiado tiempo, pues la zona neurológica afectada se deteriora y resulta mucho más difícil de restaurar. A pesar de que esta aplicación de la tecnología es muy nueva (con apenas cinco años de desarrollo clínico) y es un campo que aún ya está verde, Domínguez afirma que ya ofrece resultados sumamente prometedores: "Los estudios actuales muestran que la ganancia de campo visual puede oscilar entre un 3% y un 30% del campo que se había perdido", comenta, con una variación que depende de múltiples factores individuales.

Dinamizar la terapia visual

A pesar de esta aplicación, el uso principal de este software es el de gamificar la terapia visual, un proceso habitualmente tedioso, haciendo que sea mucho más entretenida especialmente para los niños. El sistema utiliza una barra de seguimiento ocular llamada iTrack, que detecta exactamente hacia dónde está mirando el paciente. Si, por ejemplo, un niño tiene un ojo desviado hacia dentro, el programa detecta la posición y genera un estímulo visual hacia fuera para ayudar a corregirlo. Además, haciendo uso de la inteligencia artificial, el software aumenta o disminuye la dificultad de los ejercicios de forma automática según los logros del paciente.

Para mantener la motivación infantil, el programa incluye dinámicas de juego, como una mascota a la que hay que entrenar y cuidar para un campeonato canino a través de carreras y saltas de vallas. Además, el paciente puede continuar su tratamiento en casa, pudiendo obtener una clave para descargar el software en su propio ordenador. El programa es capaz de adaptarse automáticamente al tamaño de la pantalla para exigir que el usuario se coloque a una distancia exacta según lo que se necesite trabajar. De igual manera, el especialista puede seguir diariamente desde la consulta cuánto tiempo trabaja el paciente en casa, en qué nivel está y qué resultados está obteniendo: algo clave en la terapia visual, que requiere de estímulos diarios para que el cerebro asimile el aprendizaje perceptivo.

'Feedback' actualizado

"Nosotros realizamos muchos más tipos de terapia visual más convencionales que combinamos con esta. La gente está muy contenta porque es mucho más dinámica y, a nosotros, nos permite tener un feedback más completo de lo que el niño hace en casa", expone Domínguez, quien destaca que, en el aprendizaje perceptivo, es vital que todos los días el paciente vaya generando estímulos. "A veces el niño te dice que ha hecho todos los días los ejercicios y, realmente, lo hace sólo un día a la semana. Con esta herramienta, veo exactamente lo que está haciendo, lo que nos asegura un éxito en la terapia y asegura, además, que sea mucho más corta", concluye el optometrista.