El turismo canario alcanza su mayor nivel de empleo de la historia en plena 'temporada baja'

El turismo en Canarias, a diferencia de en otros destinos, tiene su propio calendario. Mientras que en otros lugares esperan al verano para llenar hoteles y aeropuertos, las Islas empiezan a acelerar cuando el frío se instala en Europa. El invierno es, tradicionalmente, su gran temporada, pero este año el termómetro del empleo turístico ha permitido vislumbrar un posible cambio de tendencia, o más bien la confirmación de que ya no hay estacionalidad. El mes de julio cerró con 236.330 afiliaciones vinculadas al sector, la cifra histórica más alta en un séptimo mes de año, según los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) sobre el empleo turístico en Canarias. Y no solo eso.

Esa cifra es un dato que, a priori, viniendo de años de récords, puede no generar sorpresa. Sin embargo, cobra especial relevancia porque julio es un mes considerado como periodo de temporada baja en el Archipiélago, al situarse fuera del principal ciclo turístico invernal. El calendario turístico de Canarias funciona, en buena medida, al revés que los de otros destinos españoles.

Mientras que buena parte del país concentra su mayor actividad en los meses de verano, las Islas viven su periodo de mayor intensidad entre octubre y marzo. Es entonces cuando el frío comienza a ganar terreno en algunos de sus principales mercados emisores, como Reino Unido y Alemania, y miles de visitantes buscan en Canarias un invierno de temperaturas más suaves.

No obstante, los datos de este año dibujan en gran media una imagen distinta a la que tradicionalmente ha marcado ese calendario, o cuando menos marcaba antes del estallido de la crisis de la covid. El verano no ha quedado tan lejos del invierno. De hecho, la distancia con la última campaña invernal es casi inexistente. Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el motor de la economía regional y sus actividades anejas mantuvieron una media de 236.072 trabajadores en alta laboral, es decir, que el pasado julio se superó esa cantidad en 258 trabajadores.

Julio, por encima de la temporada alta

Por si fuera poco, la comparación resulta todavía más significativa a medida que se retrocede la mirada a los últimos años. Este mes de julio de 2026 supera la media mensual de todas las temporadas altas completas disponibles desde 2020. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, por ejemplo, Canarias registró una media de 229.560 afiliaciones vinculadas al turismo. El dato de julio de este año se sitúa un 2,9% por encima.

Así mismo, la temporada alta de 2023-2024 registró una media de 219.833 afiliaciones, un 7,5% menos que las alcanzadas en julio de 2026. De la misma forma, en la campaña 2022-2023 mantuvo una media de 207.530 afiliaciones, un 13,9% menos que las registradas en julio de este año. La de 2021-2022 se quedó en 188.900, mientras que en la temporada 2020-2021, marcada por las restricciones y el impacto de la pandemia sobre el turismo, la media descendió hasta las 165.872 afiliaciones.

Los datos del séptimo mes del año ya están un 42,5% por encima del suelo de 2020-2021

En apenas cinco años, la diferencia entre el actual volumen de empleo vinculado al turismo y el promedio de lo que tradicionalmente se considera temporada alta se ha ido ampliando. Las 236.330 afiliaciones alcanzadas este verano están un 25,1% por encima de la media de la campaña 2021-2022 y un 42,5% sobre la registrada en la nefasta temporada alta de 2020-2021.

La comparación dibuja una evolución sostenida al alza. Cada nueva temporada alta ha ido elevando el techo del empleo turístico en Canarias, con registros que, campaña tras campaña, han ido dejando atrás los del invierno anterior. Pero julio de 2026, un mes en teoría 'malo', ha conseguido situarse por encima de todos ellos.

Solo la última campaña, la de 2025-2026, ha logrado acercarse a ese nivel, con una media de 236.072 afiliaciones, esas 258 menos de las registradas en pleno verano. La diferencia es mínima, pero significativa: un mes tradicionalmente alejado de los grandes picos de actividad ha terminado por igualar, e incluso superar, el nivel medio de los seis meses que concentran la mayor intensidad turística del Archipiélago.

Crecimiento nacional

El récord de Canarias no se trata de una excepcionalidad en el escenario nacional. El empleo vinculado al sector turístico también alcanzó en julio un máximo histórico en el conjunto de España. Según los datos difundidos este lunes por Turespaña, el país registró 3,1 millones de afiliados a la Seguridad Social en actividades relacionadas con el sector.

El Archipiélago se sitúa como la quinta comunidad con mayor crecimiento, con 4.957 afiliados más

En términos interanuales, el turismo sumó más de 100.000 trabajadores en todo el país. El crecimiento se extendió prácticamente a todas las comunidades autónomas y el territorio canario no fue una excepción. El Archipiélago se situó como la quinta comunidad con mayor crecimiento de afiliados en hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos, con 4.957 más que en julio del año anterior, solo por detrás de Andalucía, que vuelve a ejercer como el principal motor del mercado laboral turístico en verano, la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Comunidad de Madrid.

La diferencia está en que, mientras que esos datos nacionales reflejan el empuje del turismo durante uno de los meses centrales del verano, en Canarias el récord coincide con un momento que tradicionalmente queda fuera de su principal periodo de actividad. Al menos sobre el papel.