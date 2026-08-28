La Aemet avisa: este será el cambio que notará Canarias este sábado

El tiempo se mantendrá estable este sábado 29 de agosto en Canarias, aunque con algunos cambios respecto a la jornada anterior. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ligero ascenso de las temperaturas, especialmente en medianías y zonas altas de varias islas, mientras que el viento del nordeste volverá a soplar con fuerza, con probables rachas localmente muy fuertes en algunos puntos de Gran Canaria.

La nubosidad volverá a concentrarse en el norte de las islas de mayor relieve durante las primeras y últimas horas del día. En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos, con una baja probabilidad de lluvias débiles en el nordeste de La Palma.

Gran Canaria

El norte de la isla amanecerá con cielos nubosos y una baja probabilidad de lluvias débiles, especialmente en las medianías durante la primera mitad del día. En el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos matinales.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 27 grados. Las máximas descenderán ligeramente en la mitad sur, mientras que en el norte apenas variarán o subirán de forma ligera.

El viento será el principal protagonista de la jornada. Soplará moderado del nordeste, aunque será fuerte en las vertientes sureste y oeste, donde la Aemet prevé rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la tarde.

Tenerife

En el nordeste predominarán los cielos nubosos, con apertura de claros durante las horas centrales del día. En el resto de la isla se espera un ambiente poco nuboso.

Las temperaturas se situarán entre los 21 y los 28 grados, con un ligero ascenso en las medianías y que podrá ser moderado en las cumbres. El viento del nordeste soplará con fuerza en las vertientes sureste y en el extremo noroeste.

Lanzarote

La jornada comenzará con intervalos nubosos durante la mañana, que tenderán a desaparecer a medida que avance el día.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios, entre los 22 y los 27 grados. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en el interior.

Fuerteventura

Predominarán los cielos poco nubosos, aunque no se descartan algunos intervalos matinales en la costa.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 27 grados, con un ligero ascenso de las máximas en el interior sur. El viento moderado del nordeste presentará intervalos fuertes en zonas del interior, el sur de Jandía y la costa suroeste.

La Palma

En el norte y el este continuará la nubosidad, con posibilidad de lluvias débiles. En el resto de la isla se abrirán claros durante la tarde.

Las temperaturas se moverán entre los 21 y los 25 grados, con un ascenso más acusado de las máximas en las zonas altas. El viento soplará con fuerza en los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan algunas rachas muy fuertes.

La Gomera

El norte permanecerá nuboso a primeras y últimas horas, mientras que por la tarde predominarán los claros.

Las temperaturas subirán ligeramente y podrán hacerlo de forma moderada en el interior. Los termómetros oscilarán entre los 22 y los 27 grados. El viento del nordeste será fuerte en las vertientes este y noroeste.

El Hierro

El norte registrará intervalos nubosos durante buena parte del día, mientras que el resto de la isla disfrutará de cielos poco nubosos.

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Las temperaturas se situarán entre los 19 y los 24 grados, con un ligero ascenso de las máximas en el interior. El viento soplará con fuerza en los extremos sureste y oeste, así como en la zona de El Pinar, donde durante la tarde podrían registrarse algunas rachas localmente muy fuertes.