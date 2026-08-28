Canarias amanece este viernes con nubes y lluvias débiles que tenderán a despejar

Las nubes volverán a cubrir los cielos de Canarias a primeras horas de este viernes, cuando podrían dejar algunas lluvias débiles, si bien tenderá a despejar con el avance de un día en que se esperan vientos con intervalos fuertes locales y, según la Agencia estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas apenas registrarán cambios.

En Santa Cruz de Tenerife la máxima será de 28 grados y la mínima de 22, y de 27 y 24 en Las Palmas de Gran Canaria, conforme a su predicción, que apunta que el viento se prevé , en general, moderado del nordeste, aunque llegando a ser fuerte en diversas zonas y hasta con probables rachas localmente muy fuertes rincones de distintas islas.

También se esperan vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 4 a 6 con posibles repuntes locales de 7 y habrá marejada con áreas de fuerte marejada, acompañada de mar de fondo del noroeste de en torno a 1 metro, informa Efe.

La predicción del tiempo para el viernes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos durante la mañana y la noche, que tenderá a poco nuboso el resto del día. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 23 27

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos durante la mañana tendiendo a poco nuboso el resto del día. Temperaturas máximas con algún ligero descenso, las mínimas sin cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior y al sur de Jandía y en la costa suroeste, especialmente durante la segunda mitad del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 23 27

GRAN CANARIA

En el norte, nuboso con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, siendo más probables en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo matinal. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas con ligeros descensos en la mitad sur, y pocos cambios o ligero ascenso en el norte. Viento moderado del noreste, fuerte en vertientes sudeste y oeste donde son probables rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la tarde. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 24 27

TENERIFE

En el norte, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, siendo probables en medianías del nordeste. Por la tarde se abrirán claros. En el resto de zonas poco nuboso con algún intervalo de madrugada y por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, salvo ligeros ascensos de las máximas en cumbres centrales. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes sudeste y extremo noroeste con probables rachas localmente muy fuertes durante la tarde. En cumbres centrales, viento flojo del suroeste. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 28

LA GOMERA

En el norte, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, siendo más probables en medianías. Por la tarde se abrirán claros. En el resto de zonas, intervalos nubosos ocasionales tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en zonas altas. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes este y noroeste sin descartar rachas localmente muy fuertes durante la tarde que podrán afectar a cumbres a últimas horas. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 25

LA PALMA

En el norte y este, nuboso o cubierto con lluvias débiles, que serán más frecuentes en medianías del nordeste durante la primera mitad del día. Irán remitiendo por la tarde. En el oeste, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, que soplará fuerte en extremos sudeste y noroeste con probables rachas localmente muy fuertes durante la segunda mitad del día. Podrán afectar a la zona de El Paso a últimas horas. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 25

EL HIERRO

En el norte, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, siendo más probables en medianías del nordeste. Por la tarde se abrirán claros. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, que soplará fuerte en extremos sudeste y oeste, así como en la zona de El Pinar, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante la tarde. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 19 23