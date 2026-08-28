Multa de 200 euros y 3 puntos del carné por utilizar este elemento y no escuchar lo que ocurre alrededor mientras conduces: la DGT vigila a los conductores canarios

Muchos conductores saben que utilizar el teléfono móvil mientras conducen está prohibido, pero no todos conocen que existe otro dispositivo que también puede acabar en una sanción.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) insisten en que la seguridad vial y la reducción de la siniestralidad al volante son las principales prioridades. Por ello, utilizar cascos o auriculares mientras se conduce puede provocar una distracción y poner en riesgo la seguridad vial.

El uso de auriculares al volante es sancionable

No importa que el conductor no esté escuchando nada a través de ellos, ya que la prohibición no depende de que el conductor esté escuchando música o hablando por teléfono en ese momento. Simplemente, llevar puestos auriculares mientras se conduce puede ser motivo de sanción.

Además, la normativa no diferencia entre auriculares con cable, inalámbricos o de diadema. Esta solo contempla que estos dispositivos reducen la capacidad de percepción de sonidos del entorno del conductor o avisar de una emergencia en la carretera.

Sanciones para los infractores

El artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación deja claro que "queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio, auriculares o instrumentos similares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción, excepto durante la correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción".

Los conductores que no respeten la normativa se enfrentan a una sanción de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carné de conducir.

Ni en semáforos ni en retenciones

Una duda habitual entre algunos conductores es si pueden utilizar auriculares cuando el vehículo está detenido momentáneamente. La prohibición se mantiene mientras el vehículo se encuentra en circulación. Por lo tanto, usar los auriculares mientras el conductor se encuentra en un semáforo en rojo o en una retención de tráfico es sancionable.

La DGT insiste en que cualquier elemento que reduzca la capacidad de escuchar el entorno puede aumentar el riesgo de accidente.