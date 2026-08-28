La Radio Canaria estrena nueva etapa matinal con Tomás Galván al frente

Tomás Galván estrena este lunes 31 de agosto una nueva etapa al frente de ‘De la noche al día’, el programa matinal de La Radio Canaria que acompaña a los oyentes de 06:30 a 11:00 horas con información, análisis y contenidos vinculados a la actualidad de las Islas.

El periodista llega a una de las principales franjas informativas de la emisora pública tras casi una década de trayectoria en la cadena, con experiencia en espacios informativos, programas de fin de semana y en ‘Roscas y Cotufas’, formato que presenta desde 2024.

Queremos acompañar a la gente de camino al trabajo o al colegio y contarles lo que ha pasado y lo que está pasando Tomás Galván — Presentador RTVC

El primer tramo del programa, entre las 06:30 y las 08:00 horas, centra sus contenidos en la última hora, el tráfico, la meteorología y las incidencias que afectan al día a día de los canarios. Además, entre las 06:30 y las 07:30 horas, el espacio también se emite en Televisión Canaria para reforzar la conexión entre ambos medios públicos.

"Queremos acompañar a la gente de camino al trabajo o al colegio y contarles lo que ha pasado y lo que está pasando", explica Tomás Galván, que destaca la importancia de la información de servicio público dentro del programa.

A partir de las 08:00 horas, ‘De la noche al día’ incorpora un espacio de análisis con tertulianos y tertulianas, además de entrevistas con representantes del ámbito institucional, social y económico para abordar los principales asuntos de Canarias y del mundo.

Un programa para contar lo que está pasando

El presentador señala que el objetivo del programa pasa por ampliar la información más allá de los titulares. "La idea es no quedarnos solo en el titular. Queremos contar lo que está pasando, ser los primeros en hacerlo, pero también pararnos a entenderlo y explicarlo de la mejor manera", afirma.

El espacio también incluye una sección gastronómica los viernes desde las 09:30 horas y prevé salidas a la calle para acercar a los oyentes algunos de los acontecimientos más destacados del Archipiélago.

Entre las primeras citas estarán la Romería del Socorro, en Güímar, el 7 de septiembre, y las Fiestas del Pino, los días 7 y 8 de septiembre.

‘El Remate’ amplía la mañana radiofónica

Desde las 10:00 hasta las 11:00 horas, el programa incorpora ‘El Remate’, una sección conducida por Mariam Moragas y Alexis Hernández, que completa la programación matinal de La Radio Canaria.

La nueva etapa de ‘De la noche al día’ mantiene la apuesta por la información y la cercanía con la audiencia, con contenidos pensados para acompañar a los oyentes durante las primeras horas del día.

La trayectoria de Galván vinculada a La Radio Canaria

La incorporación de Galván a las mañanas supone un nuevo paso en una carrera desarrollada en gran parte dentro de La Radio Canaria. El periodista comenzó como estudiante en prácticas en 2017 y un año después entró en la plantilla de la emisora.

Desde entonces, ha trabajado como redactor de informativos, presentador de la agenda cultural y responsable de distintos espacios de la cadena. Entre 2020 y 2023 dirigió y presentó el programa de los fines de semana y desde 2024 asumió las tardes con ‘Roscas y Cotufas’.

Su trayectoria también incluye retransmisiones especiales para La Radio Canaria y Televisión Canaria, además de su participación este verano como copresentador del magacín ‘Hay que verlo’.

"Lo que nosotros nos proponemos es contar Canarias desde Canarias, con una mirada fuera para entender lo que pasa también desde aquí", resume Galván ante el inicio de esta nueva etapa.