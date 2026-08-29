La Aemet avisa: estas serán las zonas de Canarias donde se volverán a rozar los 30 grados este domingo

Canarias despedirá el mes de agosto con un ambiente estable y temperaturas que volverán a acercarse a los 30 grados en varios puntos del archipiélago. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo mantiene el predominio del tiempo seco, aunque con intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, posibilidad de lluvias débiles en algunos puntos y viento moderado del nordeste, que volverá a soplar con fuerza en determinadas zonas.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios, aunque las mínimas subirán ligeramente en las medianías de las islas montañosas. Además, los termómetros podrán alcanzar de forma puntual los 30 grados en áreas del sureste, sur y oeste de Gran Canaria, así como en el sureste de Lanzarote y Fuerteventura.

Gran Canaria

El norte de la isla amanecerá con intervalos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 27 grados, aunque en las medianías del sureste, sur y oeste podrán alcanzarse de forma local los 30 grados. El viento del nordeste soplará con fuerza en las vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada y a partir de la tarde.

Tenerife

El nordeste permanecerá nuboso durante buena parte del día, con una baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto del norte se abrirán claros durante las horas centrales, mientras que el sur disfrutará de cielos poco nubosos.

Las temperaturas se moverán entre los 21 y los 29 grados, con pocos cambios. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste.

Lanzarote

La isla alternará intervalos nubosos durante la mañana y al final del día con amplios claros durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 29 grados, aunque en el extremo sureste podrían alcanzarse de forma puntual los 30 grados. El viento del nordeste soplará moderado, con intervalos fuertes en las zonas del interior.

Fuerteventura

Predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos durante la madrugada en el norte y el oeste.

Las temperaturas se mantendrán entre los 21 y los 28 grados, aunque en el sureste también podrán alcanzarse localmente los 30 grados. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en el interior, el sur de Jandía y la costa suroeste.

La Palma

En el norte y el este persistirá la nubosidad y no se descartan lluvias débiles, especialmente en el nordeste. En el resto de la isla se abrirán claros durante la tarde.

Los termómetros marcarán entre 23 y 27 grados, con pocos cambios. El viento del nordeste presentará intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste.

La Gomera

El norte permanecerá nuboso durante las primeras y últimas horas del día, mientras que por la tarde predominarán los claros.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 28 grados, con un ligero ascenso de las mínimas en el interior. El viento del nordeste volverá a soplar con fuerza en las vertientes este y noroeste.

El Hierro

En el norte predominarán los intervalos nubosos, mientras que el resto de la isla disfrutará de un ambiente poco nuboso.

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Las temperaturas se situarán entre los 20 y los 24 grados. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en la vertiente sureste y el extremo oeste.